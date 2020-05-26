Набсоветы в госкомпаниях должны существовать, – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Наблюдательные советы госкомпаний – это хороший пример корпоративного управления.

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина", передает БизнесЦензор.

По словам главы правительства, наблюдательные советы дают некоторую системность и стабильность в работе предприятий, а потому должны продолжить существовать.

Денис Шмыгаль не считает этот вопрос дискуссионным.

"Вопрос - в качественном составе этих советов. Я почти за каждым предприятием понимаю, где у нас проблемы в наблюдательных советах: где не заполнен штат, где не совсем ответственное отношение, где люди не очень профессиональные. Поэтому, скорее всего, точечные изменения в наблюдательных советах должны происходить", - пояснил он.

Также премьер-министр отметил, что его настораживает нерыночность зарплат некоторых членов наблюдательных советов, но эта проблема была выровнена во время карантинных мер.