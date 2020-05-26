Набсоветы в госкомпаниях должны существовать, – Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Наблюдательные советы госкомпаний – это хороший пример корпоративного управления.
Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина", передает БизнесЦензор.
По словам главы правительства, наблюдательные советы дают некоторую системность и стабильность в работе предприятий, а потому должны продолжить существовать.
Денис Шмыгаль не считает этот вопрос дискуссионным.
"Вопрос - в качественном составе этих советов. Я почти за каждым предприятием понимаю, где у нас проблемы в наблюдательных советах: где не заполнен штат, где не совсем ответственное отношение, где люди не очень профессиональные. Поэтому, скорее всего, точечные изменения в наблюдательных советах должны происходить", - пояснил он.
Также премьер-министр отметил, что его настораживает нерыночность зарплат некоторых членов наблюдательных советов, но эта проблема была выровнена во время карантинных мер.
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