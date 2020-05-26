Roshen Порошенко судится в ЕС с российской компанией за этикетку конфет с ромашками

Корпорация Roshen Петра Порошенко судится с российской компанией "Рот Фронт" в Суде Европейских Сообществ из-за этикетки конфет с изображением ромашки.

Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает БизнесЦензор.

Обе компании выпускают конфеты, на этикетках которых используется изображение ромашки.

"Рот Фронт" хочет запретить Roshen использовать изображение ромашки, что бы не запутать потребителей. Российская компания уже подавала подобный иск в 2017 году и выиграла суд, однако в 2018 году решение было аннулировано.

Сейчас "Рот Фронт" попросила суд отменить решение об отклонении своего возражения и получила положительный ответ.

Корпорация Roshen принадлежит бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

"Рот Фронт" (бывший "Торговый дом Леновых") — шоколадно-кондитерская фабрика в Москве, входит в компанию "Объединённые кондитеры", которая принадлежит группе "Гута". Она, в свою очередь, на 55% принадлежит Юрию Гущину.

Гущин входит в рейтинге "200 богатейших бизнесменов России 2020" российской версии журнала Forbes. Его состояние оценивают в $800 млн.