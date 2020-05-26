Несмотря на отказ от введения жестких ограничений в рамках борьбы с коронавирусом, Швеция столкнулась с масштабным экономическим кризисом и ростом безработицы, пишет Bloomberg.

Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает БизнесЦензор.

По данным статистического управления Швеции, в апреле безработица в стране выросла до 7,9%, что оказалось выше прогнозов.

Без учета сезонных факторов показатель составил 8,2%. Однако, по мнению аналитика агентства Йоханны Йенссон, если спрос на товары и услуги не восстановится, уровень безработицы может подскочить до 17%.

На фоне роста безработицы власти обсуждают законопроект, по которому работодателям станет проще и дешевле увольнять сотрудников. Это предложение уже раскритиковали профсоюзы и оппозиция: лидеры последней уже пригрозили объявить вотум недоверия премьер-министру страны Стефану Левену, если поправки будут приняты.

Неделей ранее Bloomberg сообщил, что Швеции грозит худший экономический спад со времен Второй мировой войны. По словам министра финансов страны Магдалены Андерссон, экономика Швеции в 2020 году сократится на 7%.

В борьбе с эпидемией коронавируса власти Швеции выбрали нестандартный подход, отказавшись вводить в стране жесткие ограничения. Открытыми там остались общественные места, кафе, начальные школы и детские сады, а запрет введен лишь на собрание в одном месте больше 50 человек. Жителям рекомендовано соблюдать социальную дистанцию, по возможности работать удаленно и избегать контакта с пожилыми людьми.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Швеции зарегистрировали 33,8 тыс. заразившихся, число жертв заболевания превысило 4 тыс. человек.