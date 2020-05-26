Молдова возобновляет пассажирские перевозки поездами и автобусами

Власти Молдавии с 26 мая разрешили работу международных пассажирских железнодорожных и автобусных перевозок, такое решение приняла чрезвычайная национальная комиссия по общественному здоровью Молдавии вечером 25 мая.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Предполагается, что экипажи и пассажиры поездов и автобусов могут передвигаться только при наличии защитных масок. На входе в транспорт у пассажиров будут замерять температуру, которая не должна превышать 37 градусов.

Работа международного наземного транспорта была приостановлена в связи с пандемией коронавируса в середине марта. До введения карантина из столицы Молдавии Кишинева поезда ездили в Одессу, Москву, Санкт-Петербург, Яссы и Бухарест.

До 15 мая в Молдавии действовал режим чрезвычайного положения. С середины марта до конца апреля была запрещена работа большинства сфер торговли за исключением торговли продуктами, медикаментами и топливом. В конце апреля власти объявили о постепенном послаблении карантина.

Авиаперелеты по-прежнему остаются закрытыми, вернуться в Молдавию из-за рубежа можно только на чартерах.

По состоянию на утро 26 мая в Молдавии 7147 случаев заражения коронавирусом, из которых 3802 выздоровели, 261 человек умер.