В Украине за сутки обнаружили 339 новых случаев коронавируса

В Украине зафиксировано 21 584 случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.

"По состоянию на 9:00 26 мая в Украине 21 584 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 644 летальных, 7 575 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 339 новых случаев", - сообщает министерство.

По состоянию на утро 26 мая поступило 950 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 53 тысячи 961 сообщение о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: