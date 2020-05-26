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Новини Коронавірус і карантин
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В Украине за сутки обнаружили 339 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки обнаружили 339 новых случаев коронавируса

В Украине зафиксировано 21 584 случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.

"По состоянию на 9:00 26 мая в Украине 21 584 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 644 летальных, 7 575 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 339 новых случаев", - сообщает министерство.

По состоянию на утро 26 мая поступило 950 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 53 тысячи 961 сообщение о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 910 случаев;
  • Волынская область - 805 случаев;
  • Днепропетровская область - 895 случаев;
  • Донецкая область - 155 случаев;
  • Житомирская область - 647 случаев;
  • Закарпатская область - 1092 случая;
  • Запорожская область - 416 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1306 случаев;
  • Кировоградская область - 482 случая;
  • Киев - 2710 случаев;
  • Киевская область - 1458 случаев;
  • Львовская область - 1405 случаев;
  • Луганская область - 44 случая;
  • Николаевская область - 281 случай;
  • Одесская область - 842 случая;
  • Полтавская область - 267 случаев;
  • Ровенская область - 1475 случаев;
  • Сумская область - 166 случаев;
  • Тернопольская область - 1124 случая;
  • Харьковская область - 930 случаев;
  • Херсонская область - 177 случаев;
  • Хмельницкая область - 370 случаев;
  • Черновицкая область - 3101 случай;
  • Черкасская область - 392 случая;
  • Черниговская область - 134 случая.
карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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