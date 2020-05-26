В Украине за сутки обнаружили 339 новых случаев коронавируса
В Украине зафиксировано 21 584 случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.
"По состоянию на 9:00 26 мая в Украине 21 584 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 644 летальных, 7 575 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 339 новых случаев", - сообщает министерство.
По состоянию на утро 26 мая поступило 950 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 53 тысячи 961 сообщение о подозрении на COVID-19.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 910 случаев;
- Волынская область - 805 случаев;
- Днепропетровская область - 895 случаев;
- Донецкая область - 155 случаев;
- Житомирская область - 647 случаев;
- Закарпатская область - 1092 случая;
- Запорожская область - 416 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1306 случаев;
- Кировоградская область - 482 случая;
- Киев - 2710 случаев;
- Киевская область - 1458 случаев;
- Львовская область - 1405 случаев;
- Луганская область - 44 случая;
- Николаевская область - 281 случай;
- Одесская область - 842 случая;
- Полтавская область - 267 случаев;
- Ровенская область - 1475 случаев;
- Сумская область - 166 случаев;
- Тернопольская область - 1124 случая;
- Харьковская область - 930 случаев;
- Херсонская область - 177 случаев;
- Хмельницкая область - 370 случаев;
- Черновицкая область - 3101 случай;
- Черкасская область - 392 случая;
- Черниговская область - 134 случая.
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