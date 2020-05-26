В Харьковской области 90% потребителей своевременно платят за газ

В условиях карантина 9 из 10 семей Харьковской области своевременно платят за потребленный газ и не накапливают долгов.

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании "Харьковгаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.

Существует несколько удобных сервисов, позволяющих оплачивать газ дистанционно. Просроченную задолженность имеют лишь 10% клиентов ООО "Харьковгаз Сбыт".

Благодаря своевременной оплате, ООО "Харьковгаз Сбыт" в полном объеме выполняет свои обязательства перед клиентами по обеспечению природным газом. Поэтому компания обращается к должникам с просьбой выполнить договорные условия и заплатить за газ.

Согласно условиям договора по поставке природного газа, за потребленный газ необходимо платить в следующие сроки:

по квитанции абонентской книжки - не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным;

по счету поставщика - не позднее 5 рабочих дней с момента получения счета.

При этом, на время карантина, не предусматривались ни приостановление услуг газоснабжения, ни изменение сроков их оплаты.

Своевременно и безопасно заплатить за потребленный газ клиенты ООО "Харьковгаз Сбыт" могут:

через Личный кабинет на сайте 104.ua;

чат-бот Viber 7104ua;

мобильные приложения 104 Mobile.

Ежемесячно онлайн-сервисами компании уже пользуются более 300 тыс. семей Харькова и области.

"Во время карантина наши клиенты убедились, что ООО "Харьковгаз Сбыт" - надежная компания, которая способна выполнить обязательства в любых обстоятельствах. Спасибо за сотрудничество и своевременную оплату жителям Харьковщины - потребителям газа", - отметила начальник отдела продаж физическим лицам "Харьковгаз Сбыта" Татьяна Харченко.