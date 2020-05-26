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Кабмин уволил главу Госгеокадастра

Кабмин уволил главу Госгеокадастра

Кабинет министров Украины уволил Дениса Башлыка с должности главу Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр).

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №566-р от 25 мая обнародовано на официальном правительственном портале. 

Другим распоряжением №567-р Кабмин назначил замглавы Госгеокадастра Юлию Мороз временно исполняющей обязанности главы ведомства.

Как писал БизнесЦензор, Башлык возглавлял Госгеокадастр с ноября 2019 года. С 2017 года Башлык занимал должность директора Департамента международного сотрудничества и рынка земель Госгеокадастра, до этого работал в том же департаменте Госгеокадастра главным специалистом.

Кабмин также поручил Башлыку отстранить всех руководителей и заместителей руководителей региональных отделений, а Министерству экономики – в месячный срок провести комплексную проверку нарушений законодательства по управления землей за период 2018-2019 годов. Позже Госгеокадастр отстранил руководство региональных подразделений.

Как сообщалось, 4 сентября Кабинет министров уволил Людмилу Шемелинец с должности врио главы и первого заместителя председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Кабмін (7745) Держгеокадастр (160) Денис Башлик (2)


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в месячный срок провести комплексную проверку нарушений законодательства по управления землей за период 2018-2019 годов. Источник: https://biz.censor.net/n3197995
а чому не має мацьонького як Зе!осел уточнення, що 2019рік цікавить лише до вручення булави?
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26.05.2020 12:31 Відповісти
Я б дописав з конфіскацією майна і подальшому розстрі перед народом України. Шановні та ви по ОДА ще пошерстіть там **** свадьба з геокадастромськими баригами. Вони не роблять для України вони все роблять для своїх кишень...Особливо треба звернути увагу на пригарничні областя з росією..там жопа повна с землею..
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26.05.2020 13:22 Відповісти
як оті метелики, порхають з квітки на квітку )))
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26.05.2020 14:35 Відповісти

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