Кабмин уволил главу Госгеокадастра

Кабинет министров Украины уволил Дениса Башлыка с должности главу Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр).

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №566-р от 25 мая обнародовано на официальном правительственном портале.

Другим распоряжением №567-р Кабмин назначил замглавы Госгеокадастра Юлию Мороз временно исполняющей обязанности главы ведомства.

Как писал БизнесЦензор, Башлык возглавлял Госгеокадастр с ноября 2019 года. С 2017 года Башлык занимал должность директора Департамента международного сотрудничества и рынка земель Госгеокадастра, до этого работал в том же департаменте Госгеокадастра главным специалистом.

Кабмин также поручил Башлыку отстранить всех руководителей и заместителей руководителей региональных отделений, а Министерству экономики – в месячный срок провести комплексную проверку нарушений законодательства по управления землей за период 2018-2019 годов. Позже Госгеокадастр отстранил руководство региональных подразделений.

Как сообщалось, 4 сентября Кабинет министров уволил Людмилу Шемелинец с должности врио главы и первого заместителя председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.