Банк группы ICU Пасенюка взял еще 500 миллионов рефинансирования

Национальный банк Украины (НБУ) на четвертом аукционе по 90-дневному рефинансированию 22 мая предоставил банку "Авангард" кредит рефинансирования на 525 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные НБУ о кредитах, предоставленных банкам на срок свыше 30 дней, передает БизнесЦензор.

Кроме того, по итогам аукциона 15 мая кредиты рефинансирования получили "Аккордбанк" (на 220 млн грн), "Коммерческий индустриальный банк" (н 38 млн грн), "Мисто Банк" (32,3 млн грн), банк "Сич" (12 млн грн).

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) 22 мая удовлетворил заявки на получение рефинансирования шести банков на общую сумму 1,46 млрд грн под 8% годовых, тогда как обнародованы данные только о пяти. Таким образом, еще один неназванный банк привлек кредит не 605 млн грн.

Напомним, по итогам третьего аукциона по 90-дневному рефинансированию 15 мая банк "Авангард" получил кредит рефинансирования на 305 млн грн.

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С 27 апреля Национальный банк увеличил срочность основных операций по регулированию ликвидности банков, в частности, операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах с 30 до 90 дней.

Банк "Авангард" зарегистрирован НБУ в июле 2013 года. По данным Нацбанка, на 1 января 2020 года компания Westal Holding (Кипр), входящая в группу "Инвестиционный Капитал Украина" (ICU), владела 100% акций банка "Авангард". Опосредованными владельцами банка указаны совладельцы ICU Макар Пасенюк (45,01%), Кирилл Стеценко (44,99%), а также экс-министр энергетики Владимир Демчишин (10%).

Группа ICU создана в июне 2006 года. Предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования.

Ранее совладельцем и главой совета директоров группы была Валерия Гонтарева, которую по предложению президента Петра Порошенко парламент в июне 2014 года утвердил на должность главы Национального банка Украины. После этого Гонтарева продала свою долю в ICU.