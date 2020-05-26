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Экспортеры исчерпали квоту на вывоз украинской пшеницы

Экспортеры исчерпали квоту на вывоз украинской пшеницы

С начала 2019/20 маркетингового года по состоянию на 25 мая экспорт украинской пшеницы на внешние рынки достиг оговоренного министерством и трейдерами объема (20,2 млн тонн) и составил 20,015 млн тонн, что на 5,2 млн тонн больше, по сравнению с аналогичным периодом сезона-2018/19 годов.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Информационно-аналитического портала АПК Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на АПК-Информ.

Кроме того, экспорт ячменя составил 4,8 млн тонн (+1,3 млн тонн), кукурузы – 28,01 млн тонн (+1,35 млн тонн), ржи – 8,2 тыс. тонн (-80 тыс. тонн).

В целом экспорт зерновых культур из Украины на отчетную дату достиг 53,51 млн тонн, что на 7,79 млн тонн превышает результат аналогичного периода прошлого сезона (45,72 млн тонн).

Как сообщалось, в апреле заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявлял, что Украина готова ввести запрет на экспорт пшеницы, если его объем превысит согласованный с трейдерами уровень.

Ранее из-за кризиса, связанного с коронавирусом, соседняя Румыния запретила экспорт зерновых в страны, не входящие в Европейский Союз, а Россия ограничила экспорт зерна и продавала зерно из своих запасов, чтобы увеличить поставки мукомолам и пекарям.Источник: https://censor.net/n3189276

Автор: 

зерно (1868) пшениця (179) експорт (3826) зернові (1151)


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ой! там такі бапкі, шо їм ніхто нє запрєтіт
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26.05.2020 14:28 Відповісти
А какого Х.. мы экспортируем все сырьем??? нельзя делать продукцию??? макароны например разных видов и по всему миру в магазинах их продавать.
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26.05.2020 15:05 Відповісти
Вы в своем уме? Что бы что-то продать надо чтоб кто-то захотел купить. Там рынки заняты, причем весьма неплохими товарами. Попробуйте итальянскую пасту из твердых сортов, а потом снова наши макарны. Почувствуйте разницу
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26.05.2020 19:04 Відповісти
Наші сольсько-арахамські, вирощують кормову пшеницю мало не десятого класу, вона не те що на макарони не годиться - з неї хліба пристойного не випечеш!
Сьогоднішня українська мука толком не піднімається навіть з додаванням сметани, ви що не бачите яким паршивим хлібом нас годують?
Великим латифундіям вигідний вал, а не якість, вони "заробляють" за рахунок великих площ в одних руках. Їм немає потреби працювати на якість!
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27.05.2020 12:14 Відповісти
Нужно открывать предприятия под все виды всего, что можно выращивать и создавать из них продукцию. Из пшеницы - макароны, даже водка может производится из пшеницы вроде и взять еще соединить с каким то компонентом и создать новые напиток и продавать его по всему миру. И так с любым сырьем можно соединять и не только в еде, а и в других областях и например не сырьем продавать метал, а делать из них технику и продавать ее уже дороже. Советую всем книгу прочитать - "стратегия голубого океана". это книга рекомендованная Гарвардом и алый океан - это когда кто то создает продукцию похожую и начинает с кем то конкурировать и бороться за рынок и делить его. А голубой океан - это когда человек выходит за грань конкуренции и создает новые продукт и у него нету конкуренции и все клиенты его. Например винный бизнес и есть конкуренция дорогих вин и есть дешевых и люди покупающие не все разбираются и одна компания решила из вина создать голубой океан и она свое вино сделало, как винный напиток, и у него не было конкуренции и люди его начали покупать и пить как пиво в любой ситуации.И он завоевал рынок США и прибыль сумасшедшая пошла. Типа на наш лад переведу, что допустим есть конкуренция в пивной продукции или винной, а в один день создается напиток, типа Рево, который и сочетает в себе сразу несколько напитков типа энергетик и бухло и люди начинаю его покупать, как новую продукцию, а не как если бы вышло новое пиво и начало конкурировать. Ну коротко сложно все передать и там в книге очень много примеров, чтобы понять. Просто нет времени, чтобы все примеры тут рассказывать.Очень книга топовая.
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26.05.2020 15:24 Відповісти
познайомтесь із Igor L , двоє ви не переможні...
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26.05.2020 18:03 Відповісти
справа в тому, що для виробництва чогось нового треба для початку вкладати гроші в розвиток цього нового, а ніхто не хоче зайвий раз витрачатися та ще і все це обумовлено певним ризиком. Але, як кажуть, хто не ризикує, той не п'є шампанського.
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26.05.2020 19:54 Відповісти
Прогноз на зернові в 2020р невтішний . Дурний путін припинив експорт пшениці , бо цікавився прогнозом на врожай . "Розумні" бубочки побачивши різке зростання світових цін вигрібають все на експорт . Держрезерв розкрадено .Через рік в Україні хліб можна буде побачити по телевізору , або купити за великі гроші . Ідіоти що ви писатимете через рік ? Про неврожай в 2020 році ? Тому бубочка у вас виявиться "нєпрідєлах" ?
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26.05.2020 18:43 Відповісти
дайте им уже вывезти всё, что они хотят вывезти. если вместо медицинской маски зебанат может нацепить трусы на морду, так и вместо хлеба будет жрать жолудёвую муку и комбикорм
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26.05.2020 22:26 Відповісти

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