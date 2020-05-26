Экспортеры исчерпали квоту на вывоз украинской пшеницы

С начала 2019/20 маркетингового года по состоянию на 25 мая экспорт украинской пшеницы на внешние рынки достиг оговоренного министерством и трейдерами объема (20,2 млн тонн) и составил 20,015 млн тонн, что на 5,2 млн тонн больше, по сравнению с аналогичным периодом сезона-2018/19 годов.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Информационно-аналитического портала АПК Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на АПК-Информ.

Кроме того, экспорт ячменя составил 4,8 млн тонн (+1,3 млн тонн), кукурузы – 28,01 млн тонн (+1,35 млн тонн), ржи – 8,2 тыс. тонн (-80 тыс. тонн).

В целом экспорт зерновых культур из Украины на отчетную дату достиг 53,51 млн тонн, что на 7,79 млн тонн превышает результат аналогичного периода прошлого сезона (45,72 млн тонн).

Как сообщалось, в апреле заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявлял, что Украина готова ввести запрет на экспорт пшеницы, если его объем превысит согласованный с трейдерами уровень.

Ранее из-за кризиса, связанного с коронавирусом, соседняя Румыния запретила экспорт зерновых в страны, не входящие в Европейский Союз, а Россия ограничила экспорт зерна и продавала зерно из своих запасов, чтобы увеличить поставки мукомолам и пекарям.Источник: https://censor.net/n3189276