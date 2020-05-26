Минэкономики направило 550 миллионов на выплату дотаций аграриям за прошлый год

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства своими приказами №936 и №937 от 22 мая направило 555 млн грн уполномоченным банкам для перечисления их сельхозпроизводителям в качестве частичной компенсации за технику и оборудование, приобретенное в октябре и ноябре 2019 года.

Как сообщает пресс-служба министерства, всего сумма задолженности по этой программе составляла 564 млн грн, последние 9 млн грн будут утверждены к уплате в ближайшее время, передает БизнесЦензор.

Эти средства получат 4 102 агропредприятия, которые за указанный период приобрели 14 756 единиц техники и оборудования на общую сумму 2,7 млрд грн.

Как сообщалось, в начале марта Кабинет министров разрешил компенсировать сельхозтоваропроизводителям стоимость отечественной сельхозтехники, приобретенной ими в октябре-ноябре 2019 года, за счет средств, предусмотренных в госбюджете-2020 на эти цели.

Напомним, госбюджетом на 2019 год на частичную компенсацию стоимости сельхозтехники и оборудования были предусмотрены расходы из общего фонда в размере 681,79 млн грн, а фактически за декабрь 2018 года и январь-сентябрь 2019 года аграриям было направлено 640,8 млн грн.

В то же время в соответствии со сформированным реестром получателей компенсации в октябре-ноябре 2019 года прогнозированная потребность в средствах составила 563,1 млн грн.

Госбюджетом на 2020 год на программу "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей" предусмотрены расходы в размере 4 млрд грн.