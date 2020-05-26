Медицинская сеть "Добробут" поглотила еще одного конкурента в Киеве

Медицинская сеть "Добробут" приобрела сеть "Doctor Sam", которая насчитывает 3 поликлиники в Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах Киева.

Как сообщает пресс-служба "Добробута", финансовые условия сделки не разглашаются, передает БизнесЦензор.

Олег Калашников, генеральный директор медицинской сети "Добробут".

Полная интеграция сети "Doctor Sam" и медицинской сети "Добробут" состоится в течение 2 месяцев.

Согласно данным в системе Youcontrol, в апреле собственником ООО "Доктор Сем" вместо кипрской "ДС Медикал груп лимитед" стала также кипрская Satumco Limited, на которую оформлена сеть "Добробут".

Как сообщалось, в августе прошлого года медицинская сеть "Добробут" закрыла сделку по покупке 100% старейшей киевской частной клиники "Борис".

Сеть медицинских центров "Добробут" через кипрскую Satumco Limited принадлежит инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы и Олегу Калашникову. Они приобрели "Добробут" в 2014 году у бизнесмена и бывшего депутата от БПП Руслана Демчака.

Собственниками ООО "Борис" до продажи были нынешний народный депутат от партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий, Лев Хлявич, Алла Кармалит, киприот Стеллиос Йордамлис.

Подробнее о собственниках медицинского бизнеса читайте в материале БизнесЦензор: Кому принадлежат частные клиники Украины