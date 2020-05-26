Капитальные инвестиции рухнули в первом квартале на 36%, – Госстат

Объем капитальных инвестиций в первом квартале 2020 года составил 76,9 млрд грн, что на 35,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат), передает БизнесЦензор.

В частности, в промышленности капитальные инвестиции сократились на 36,2% – до 30,57 млрд грн, в строительстве – на 18% (до 10,45 млрд грн), в сельском хозяйстве – на 44,1% (до 7,07 млрд грн), в сфере торговли и ремонта транспортных средств – на 32,5% (до 6,54 млрд грн), в сфере транспорта и почтовой деятельности – на 57,8% (до4,6 млрд грн).

Основным источником инвестиций в первом квартале стали собственные средства предприятий и организаций (73,2%), кредиты банков и другие займы (7,1%), средства государственного бюджета (2,5%) и местных бюджетов (4,9%). Средства инвесторов-нерезидентов составили всего 0,7%, средства населения на строительство жилья – 7,6%, средства из других источников – 4%.

Как сообщалось, по данным Госстата, капитальные инвестиции в Украине в 2019 году увеличились на 15,5%, тогда как в 2018 году их рост составил 16,4%, а еще годом ранее – 22,1%.

При этом с середины прошлого года рост капинвестиций стал ускоряться: 17,8% – в первом квартале, 7,5% – во втором, 12,7% – третьем и 21,2% – в четвертом.

В целом за минувший год было освоено 584,4 млрд грн капитальных инвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, Севастополя и зоны проведения ООС).