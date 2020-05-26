Количество безработных за неделю выросло на 20 тысяч, – Служба занятости

Количество официально зарегистрированных безработных выросло до 506 тыс. человек по состоянию на вторник, за минувшую неделю зарегистрировано 19,6 тыс. безработных.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы занятости, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"За последнюю неделю регистрация безработных несколько сократилась. Так, если в начале мая ежедневно в службе занятости регистрировалось от 5 тыс. до 7 тыс. человек, то за последнюю неделю – от 3 тыс. до 4 тыс.", – прокомментировали в ведомстве.

Год назад на 26 мая количество безработных было почти на 67%, или на 202 тыс., меньше, добавили в службе.

С начала карантина, то есть с 12 марта, зарегистрировалось 236 тыс. безработных, что почти вдвое больше по сравнению с соответствующим периодом 2019 года.

При этом начата выплата помощи по безработице с начала карантина 179,71 тыс. граждан.

Как сообщалось, по состоянию на 20 мая количество вакансий в Государственном центре занятости составляло 51 тыс., что на 40% меньше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года. Средний размер заработной платы в вакансиях составлял 7 тыс. грн. Количество претендентов на одно рабочее место на 1 мая колебалось от 28 человек в Черниговской области до всего двух – в Киеве.