Крупнейшие сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Розничные сети АЗС 26 мая повысили стоимость сжиженного газа еще на 10-40 копеек за литр, средняя цена по стране выросла на 12 коп. – до 9,88 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, сеть WOG в среднем повысила цены на 10 копеек – до 10,76 грн/л.

Сеть ОККО подняла цены на 25 копеек – до средних по сети 10,48 грн/л.

Сети "БРСМ-Нафта", Shell, KLO, Chipo, "Род-Ник", Mango и Motto повысили цены на 10-40 копеек за литр, UPG, "Параллель", "Авантаж 7" – на 20 копеек.

Как сообщалось, за неделю с 15 по 22 мая цены на сжиженный газ в сетях АЗС выросли в среднем на 93 копейки или на 10,8% – до 9,55 грн/л.

Стремительный рост оптовых цен на автогаз начался с начала второй декады мая на фоне резкого повышения спроса.

Напомним, за апрель автогаз на АЗС подешевел на 2,07 грн/л, до средних по Украине 8,49 грн/л