Ryanair возобновит летом только половину маршрутов из Украины

Авиакомпания Ryanair планирует возобновить летом полеты только по 24 из 47 украинских маршрутов.

Об этом свидетельствует анализ обновленного расписания лоукоста, проведенный avianews.com, передает БизнесЦензор.

Перезапуск еще 17 направлений перенесен на зимний сезон 2020/2021 годов, который начнется в конце октября, еще шесть направлений полностью изъяты из продажи на момент исследования.

Из Киева летом Ryanair планирует летать по 15 маршрутам из 25, из Львова - по трем из семи, из Одессы - по четырем из семи, из Харькова - по одному из пяти и из Херсона – по одному из трех.

Из продажи изъяты по два маршрута из Киева и Львова и по одному –- из Харькова и Херсона.

Почти все восстановленные летом маршруты будут обслуживаться с частотой два раза в неделю. Полеты один раз в неделю будут выполняться на линиях из Киева в Пафос и Валенсию, из Львова в Дюссельдорф-Веце. Три раза в неделю Ryanair будет летать из Киева в Вену, четыре раза в неделю – из Киева в Штутгарт.

Как отмечает издание, эту информацию следует рассматривать как планы авиакомпании, которые могут быть скорректированы в связи с ограничениями разных стран. Например, Ryanair хочет возобновить полеты из Киева в Испанию в июне, однако испанское правительство планирует снять ограничения на въезд иностранных туристов только с 1 июля.

Даты перезапуска рейсов Ryanair из Киева:

Вена: июль, 3 раза в неделю

София: конец октября

Пафос: июль, 1 раз в неделю

Берлин: июнь, 2 раза в неделю

Дюссельдорф-Веце: продажи закрыты

Франкфурт-Хан: конец октября

Карлсруе/Баден-Баден: конец октября

Нюрнберг: продажи закрыты

Штутгарт: август, 4 раза в неделю

Афины: июль, 2 раза в неделю

Дублин: июль, 2 раза в неделю

Вильнюс: июль, 2 раза в неделю

Быдгощ: конец октября

Гданьск: июль, 2 раза в неделю

Катовице: июль, 2 раза в неделю

Краков: июль, 2 раза в неделю

Познань: конец октября

Варшава-Модлин: конец октября

Вроцлав: конец октября

Братислава: конец октября

Барселона: июнь, 2 раза в неделю

Мадрид: июнь, 2 раза в неделю

Валенсия: июль, 1 раз в неделю, с августа — 2 раза в неделю

Лондон: июль, 2 раза в неделю

Манчестер: 2 раза в неделю

Даты перезапуска рейсов Ryanair из Львова:

Дюссельдорф-Веце: продажи закрыты

Мемминген: июль, 1 раз в неделю

Будапешт: июль, 2 раза в неделю

Краков: конец октября

Познань: продажи закрыты

Варшава-Модлин: конец октября

Лондон: июль, 2 раза в неделю

Даты перезапуска рейсов Ryanair из Одессы:

Краков: конец октября

Берлин: август, 2 раза в неделю

Будапешт: июль, 2 раза в неделю

Гданьск: июль, 2 раза в неделю

Катовице: июль, 2 раза в неделю

Познань: конец октября

Вроцлав: конец октября

Даты перезапуска рейсов Ryanair из Харькова:

Будапешт: июль, 2 раза в неделю

Вильнюс: конец октября

Краков: конец октября

Познань: конец октября

Варшава: продажи закрыты

Даты перезапуска рейсов Ryanair из Херсона: