Металлургические предприятия сократили потребление электроэнергии на 8%

Металлургические предприятия Украины в январе-апреле текущего года снизили потребление электроэнергии до 3,55 млрд кВт/ч, что на 8% меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Согласно информационной справке объединения "Укрметаллургпром" 26 мая, потребление природного газа метпредприятиями за отчетный период снизилось на 3% – 580 млн кубометров, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Напомним, метпредприятия Украины в 2019 году снизили потребление природного газа на 2% по сравнению с 2018 годом – до 1,8 млрд кубометров. Потребление электроэнергии метпредприятиями в 2019 году упало на 5% – до 11,2 млрд кВт/ч.

В 2018 году метпредприятия снизили потребление природного газа на 4% по сравнению с 2017 годом с учетом предприятий на временно неподконтрольной территории (НКТ), но нарастили на 4% без предприятий на НКТ – до 1,84 млрд кубометров. Потребление электроэнергии метпредприятиями за 2018 год составило 11,76 млрд кВт/ч (102% объема потребления за 2017 год – с НКТ, 106% – без НКТ).