"Киевпастранс" купил дизтопливо на 72 миллиона у четырех поставщиков

Компании "Глобал Сейл" (входит в структуру KLO), "Глуско Украина", "Фрагрант" и "Афина Кон" стали победителями тендера коммунального предприятия "Киевпастранс" на поставку 5 млн л дизельного топлива общей стоимостью 72,4 млн грн.

Результаты аукциона, состоявшегося 25 мая, обнародованы в системе ProZorro, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

В частности, "Глобал Сейл" выиграла два из пяти лотов: она поставит по 1 млн л по 14,76 грн/л и 14,30 грн/л соответственно.

Также контракты на 1 млн л каждый получили действующие поставщики "Киевпастранса" – компания "Глуско Украина" по 14,76 грн/л и близкое к Wexler Group ООО "Фрагрант" – по 14,22 грн/л.

Последний лот на 1 млн л достался новичку торгов – компании "Афина Кон", которая предложила топливо по 14,34 грн/л. "Афина Кон" является активным участником тендеров на поставку топлива для госпредприятий с 2018 года. За все это время компания заключила 36 контрактов на 54 млн грн.

По данным "Консалтинговой группы "А-95", среднерыночная цена на мелкооптовые партии дизтоплива в киевском регионе по состоянию на 25 мая составляла 13,95 грн/л.

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Напомним, в феврале 2020 года тендер на поставку 3 млн л дизтоплива (три лота по 1 млн) для КП "Киевпастранс" выиграли "Альянс Энерго Трейд" "Глуско Украина" и ООО "Фрагрант".

КП "Киевпастранс" является одним из крупнейших потребителей дизтоплива в коммунальном секторе. Ежегодные его закупки компанией оцениваются в 14 млн л.

В 2019 году предприятие приобрело 13,72 млн л. Поставщиками стали KLO (6,86 млн л), Glusco (3,86 млн л), "Фрагрант" (2 млн л) и "Люкс Краина" (1 млн л).