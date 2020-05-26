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Еврокомиссия собрала 9,5 миллиарда евро на разработку вакцины от коронавируса

Еврокомиссия собрала 9,5 миллиарда евро на разработку вакцины от коронавируса

В рамках глобального марафона по сбору средств на разработку вакцины от коронавируса, организованного Еврокомиссией, собрали уже 9,5 млрд евро.

Об этом в своем Twitter объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

"Великолепный результат - пройден первый этап глобального марафона по сбору средств, который организует Еврокомиссия. Начиная с 4 мая правительства стран, организации, фонды и отдельные лица предоставили в целом 9,5 млрд евро для борьбы с коронавирусом. Мир проявляет солидарность! Следите за новостями, новая информация будет в четверг", - написала фон дер Ляйен.

4 мая Еврокомиссия провела глобальную видеоконференцию-марафон по сбору средств на разработку вакцины и лекарств от коронавируса. В тот день собрали 7,4 млрд евро. Из этой суммы взносы стран ЕС составляют более 4 млн евро.

После того страны, отдельные организации и частные лица продолжили участвовать в инициативе.

Автор: 

вакцина (889) Єврокомісія (1085) коронавірус (3210)


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