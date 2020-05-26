Еврокомиссия начала возвращение персонала в обычный режим работы

Персонал Европейской комиссии начал в плановом порядке 25 мая постепенно возвращаться из домашней изоляции в офисы своих подразделений.

Об этом сообщил официальный представитель ЕК Балаш Уйвари на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Все необходимые условия по началу первой фазы (смягчения ограничений) были соблюдены начиная с 25 мая. Комиссия приступила 25 мая к постепенному возвращению работников в офисы на всех своих объектах", - сказал Уйвари.

При этом он подчеркнул, что "для значительного большинства дистанционная работа пока остается нормой".

"В то же время для ограниченного количества членов персонала имеется возможность вернуться на рабочие места на добровольной основе и при организации еженедельных смен", - сказал Уйвари.

Он уточнил, что лица, у которых нет возможности работать из дома, будут приезжать в офисы. Но даже при том, что 25% работников заявили о желании вернуться в свои кабинеты, к возобновлению работы выдвигаются требования санитарной безопасности, в частности, использования масок, и поначалу администрация сможет позволить приходить в офисы не более 10% рабочего состава в неделю.

В это число, по словам представителя ЕК, будут входить работники, занимающие ключевые посты, и "добровольцы". Кроме того, их разделят на еженедельные смены.