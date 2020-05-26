ProZorro запустит постоянную программу сотрудничества для "белых хакеров"
Платформа электронных публичных закупок ProZorro с 1 июня запускает программу поиска уязвимостей электронной системы Bug Bounty и приглашает независимых аудиторов, так называемых "белых" хакеров, к поиску уязвимостей.
Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия ProZorro, передает БизнесЦензор.
"Отныне поиск уязвимостей в электронной системе закупок будет действовать на постоянной основе. Специалисты по IT-безопасности, которые присоединятся к проекту, смогут помочь государству сделать защиту данных надежнее и получить интересный опыт и поощрительные призы", – сказано в сообщении.
В госкомпании уточнили, что к проекту могут присоединиться как отдельные специалисты, так и целые компании, соревнования будут проходить в тестовой среде, это никак не скажется на работе электронной системы закупок.
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"Белый хакинг считается одним из самых действенных способов обнаружения уязвимостей в IT-системах. Международные корпорации, в частности Google, Facebook, Amazon, активно используют этот инструмент для защиты своих продуктов. В прошлом году ГП "Прозорро" стало одной из первых государственных структур, которая пригласила хакеров проверить устойчивость системы", – пояснили в компании.
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