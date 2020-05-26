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Производство сахара в 2020 году сократится на 15%, – "Укрцукор"

Производство сахара в 2020 году сократится на 15%, –

Производство сахара в 2020/2021 МГ в Украине прогнозируется на уровне 1,2-1,3 млн тонн, что на 15% меньше, чем годом ранее. Количество перерабатывающих предприятий останется неизменной - ожидается 33 сахарных завода, которые будут работать в сезоне.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укрцукор", передает БизнесЦензор.

"Учитывая сокращение посевных площадей и погодные условия, которые могут существенно повлиять на урожайность, поскольку уже сейчас известно, что пылевые бури повредили часть посевов в Тернопольской, Харьковской и Кировоградской областях, а центральные регионы страдают от воздействия вредителей, производство сахара в 2020/2021 МГ прогнозируется на уровне 1,2-1,3 млн тонн. Это более чем на 15% меньше, чем годом ранее, однако это в полном объеме может покрыть потребность внутреннего рынка", - объяснил аналитик НАЦУ "Укрцукор" Назар Михайловин. 

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