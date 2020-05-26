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ЕБРР выделил кредит на развитие бизнеса шведского концерна Lantmannen в Украине

ЕБРР выделил кредит на развитие бизнеса шведского концерна Lantmannen в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил 3 млн евро кредита крупному производителю сухих завтраков в Украине ЧАО "Лантманнен Акса", который принадлежит крупнейшему сельскохозяйственному кооперативу Швеции "Лантманнен".

Как передает БизнесЦензор, об этом старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Средства ЕБРР обеспечат финансовую стабильность компании, что позволит ей реализовывать ее инвестиционную программу, направленную на расширение ассортимента продукции (который в настоящее время включает в себя мюсли, гранолу и злаковые батончики), а также проведение мероприятий по повышению энергоэффективности и дальнейшее расширение производства", – сообщил Усов.

Представитель ЕБРР уточнил, что техническая помощь финансируется из Совместного фонда сотрудничества ЕБРР и Японии.

Компания "Лантманнен Акса" является частью скандинавского пищевого концерна Lantmannen, который поставляет продукцию в 45 стран мира. Годовой оборот Lantmannen составляет более $3 млрд.

"Лантманнен Акса" – крупный украинский производитель сухих завтраков. На его заводе в Борисполе выпускает продукцию (гранолу, зерновые батончики, каши, хлопья) под брендами START и АХА.

Автор: 

аграрії (1312) ЄБРР (771) кредит (3280)


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