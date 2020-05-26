ЕС передал средства защиты украинским пограничникам и таможенникам

Европейская сторона передала 26 мая средства индивидуальной защиты Государственной пограничной службе Украины и Государственной таможенной службе Украины.

Об этом сообщило Представительство Европейского союза в Украине, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Эти средства помогут защитить украинских пограничников и таможенников при исполнении их важных функций. Это небольшая, но важная часть поддержки ЕС в преодолении COVID-19. Мы поддерживаем украинцев во времена этого беспрецедентного кризиса", - цитирует пресс-служба Представительства слова посла ЕС в Украине Матти Маасикаса.

В партию вошли 2 тыс. защитных респираторов уровня защиты FFP2, 2 тыс. пар медицинских перчаток, 2 тыс. очков, 800 защитных экранов для лица, 100 литров дезинфицирующих средств, 1,6 тыс. костюмов биологической защиты, 2 тыс. пар бахил и 79 бесконтактных термометров.

Переданное оборудование поможет ведомствам обеспечить непрерывное и безопасное пересечение границы лицами и товарами, а также продолжить выполнение возложенных на них задач в условиях вспышки COVID-19. Помощь предоставляется в рамках проекта "Поддержка ЕС в укреплении интегрированного управления границами в Украине (EU4IBM)", финансируемого ЕС.

Как сообщается, это только первая часть помощи в рамках проекта. Позже также предусмотрено предоставление Госпогранслужбе Украины двух стационарных систем для дистанционного измерения температуры тела.