Минэкономики не планирует ограничивать экспорт пшеницы, несмотря на исчерпание квоты
Минэкономики не планирует ограничивать экспорт пшеницы из Украины в 2019/2020 маркетинговом году (МГ, июль-июнь), несмотря на достижение установленного в меморандуме с агроэкспортерами предельного угровня.
Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сейчас экспорт пшеницы находится в согласованном участниками рынка коридоре и не будет ограничен в 2019/2020 году", – сказал Высоцкий.
По словам заместителя министра, 1 июня публично будет представлен меморандум по экспорту пшеницы с игроками зернового рынка на новый маркетинговый год.
Как сообщалось, по данным АПК-Информ, с начала 2019/20 маркетингового года по состоянию на 25 мая экспорт украинской пшеницы на внешние рынки достиг оговоренного министерством и трейдерами объема (20,2 млн тонн) и составил 20,015 млн тонн, что на 5,2 млн тонн больше, по сравнению с аналогичным периодом сезона-2018/19 годов.
Напомним, в апреле заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявлял, что Украина готова ввести запрет на экспорт пшеницы, если его объем превысит согласованный с трейдерами уровень.
Ранее из-за кризиса, связанного с коронавирусом, соседняя Румыния запретила экспорт зерновых в страны, не входящие в Европейский Союз, а Россия ограничила экспорт зерна и продавала зерно из своих запасов, чтобы увеличить поставки мукомолам и пекарям.Источник: https://censor.net/n3189276
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в прошлом году собрали 92 млн. тонн зерновых, масляничных и зернобобовых
Ещё раз мы фермеры в Украине производят в несколько раз больше чем потребляет Украина! Услышали? Так какого рожна кипишь? Гибридная говорите? Ну-ну...)
Для закупок новой нужны деньги, и урожай... денег нет точно, а если ещё не будет и урожая то тогда что? Соображаешь?....
А еще он рассказывает что к мерному отверствию в цистерне с гочим приварили трубу, меряешь - цистерна якобы полная, а по сути пустая! Как тебе такое?...
какой Швед съест 3,2 кг мучного в день и так каждый день?
Бачу Зе дебіли у владі мають намір продати стратегичний запас зерна України і підняти ціни на хліб ще восени. Це буде їх остання пісня
Немає там толком ні ніфіга, все розграбовано з наскирдованого в Радянському Союзі, дрібниці залишились.