Минэкономики не планирует ограничивать экспорт пшеницы, несмотря на исчерпание квоты

Минэкономики не планирует ограничивать экспорт пшеницы из Украины в 2019/2020 маркетинговом году (МГ, июль-июнь), несмотря на достижение установленного в меморандуме с агроэкспортерами предельного угровня.

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас экспорт пшеницы находится в согласованном участниками рынка коридоре и не будет ограничен в 2019/2020 году", – сказал Высоцкий.

По словам заместителя министра, 1 июня публично будет представлен меморандум по экспорту пшеницы с игроками зернового рынка на новый маркетинговый год.

Как сообщалось, по данным АПК-Информ, с начала 2019/20 маркетингового года по состоянию на 25 мая экспорт украинской пшеницы на внешние рынки достиг оговоренного министерством и трейдерами объема (20,2 млн тонн) и составил 20,015 млн тонн, что на 5,2 млн тонн больше, по сравнению с аналогичным периодом сезона-2018/19 годов.

Напомним, в апреле заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявлял, что Украина готова ввести запрет на экспорт пшеницы, если его объем превысит согласованный с трейдерами уровень.

Ранее из-за кризиса, связанного с коронавирусом, соседняя Румыния запретила экспорт зерновых в страны, не входящие в Европейский Союз, а Россия ограничила экспорт зерна и продавала зерно из своих запасов, чтобы увеличить поставки мукомолам и пекарям.Источник: https://censor.net/n3189276