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Минэкономики не планирует ограничивать экспорт пшеницы, несмотря на исчерпание квоты

Минэкономики не планирует ограничивать экспорт пшеницы, несмотря на исчерпание квоты

Минэкономики не планирует ограничивать экспорт пшеницы из Украины в 2019/2020 маркетинговом году (МГ, июль-июнь), несмотря на достижение установленного в меморандуме с агроэкспортерами предельного угровня.

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас экспорт пшеницы находится в согласованном участниками рынка коридоре и не будет ограничен в 2019/2020 году", – сказал Высоцкий.

По словам заместителя министра, 1 июня публично будет представлен меморандум по экспорту пшеницы с игроками зернового рынка на новый маркетинговый год.

Как сообщалось, по данным АПК-Информ, с начала 2019/20 маркетингового года по состоянию на 25 мая экспорт украинской пшеницы на внешние рынки достиг оговоренного министерством и трейдерами объема (20,2 млн тонн) и составил 20,015 млн тонн, что на 5,2 млн тонн больше, по сравнению с аналогичным периодом сезона-2018/19 годов.

Напомним, в апреле заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявлял, что Украина готова ввести запрет на экспорт пшеницы, если его объем превысит согласованный с трейдерами уровень.

Ранее из-за кризиса, связанного с коронавирусом, соседняя Румыния запретила экспорт зерновых в страны, не входящие в Европейский Союз, а Россия ограничила экспорт зерна и продавала зерно из своих запасов, чтобы увеличить поставки мукомолам и пекарям.Источник: https://censor.net/n3189276

Автор: 

пшениця (179) експорт (3826) зернові (1151) Висоцький Тарас (45) Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (191)


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Топ коментарі
+7
Пшеницу продадут, как и маски,а почему бы и нет,тонны масок продали и реакция гаранта нулевая,так ,что ждем поставки пшеницы в качестве гуманитарки в 2021 году из Китая и торжественной встречи грузовой поставки ., главным слугою.
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26.05.2020 18:53
+5
Путін вже давно припинив експорт пшениці врахувавши прогноз на урожай 2020р. Сьогодні в світі дефіцит на продукти харчування зростає кожного дня разом з ростом цін. Лише безголова влада України з 95 кварталу , викидає все що є на міжнародні ринки . Це при тому що запаси зерна з Держрезерву вже розкрадено . Прогноз на урожай зернових по Україні на 2020 вкрай несприятливий , на півдні все вигоріло . Цікаво , 73% ідіотів будуть підтримувати бубочок коли в магазинах не буде хліба , а той що буде то за космічними цінами ? Безвідповідальний клоун , як і кухарка біля керма Держави є загрозою самого існування країни , тільки ідіотам сьогодні цього не збагнути . Коли збагнуть вже буде пізно .
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26.05.2020 18:34
+5
Кипишь в том, что в этом году будет неурожай и цена на зерно для внутреннего потребления взлетит вверх.
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26.05.2020 23:52
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Путін вже давно припинив експорт пшениці врахувавши прогноз на урожай 2020р. Сьогодні в світі дефіцит на продукти харчування зростає кожного дня разом з ростом цін. Лише безголова влада України з 95 кварталу , викидає все що є на міжнародні ринки . Це при тому що запаси зерна з Держрезерву вже розкрадено . Прогноз на урожай зернових по Україні на 2020 вкрай несприятливий , на півдні все вигоріло . Цікаво , 73% ідіотів будуть підтримувати бубочок коли в магазинах не буде хліба , а той що буде то за космічними цінами ? Безвідповідальний клоун , як і кухарка біля керма Держави є загрозою самого існування країни , тільки ідіотам сьогодні цього не збагнути . Коли збагнуть вже буде пізно .
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26.05.2020 18:34 Відповісти
Кахарка без мозгов это ты, и те кто на лайкали тебе. Через 50 дней фермеры завалят элеваторы новой пшеницей. И когда ее не будет куда высыпать, подобные тебе опять про зраду будут вопить.
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27.05.2020 11:25 Відповісти
Особливо з Півдня де все вигоріло , так що навіть фермери вішаються . Ти дійсно такий упоротий зєбіл , чи в працюєш в мендель ?
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27.05.2020 11:36 Відповісти
Посівна тільки закінчилась - коли в тебе вже все встигло вигоріти?
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27.05.2020 11:51 Відповісти
Зоря з тих фермерів, що трактор на картинках лише бачив. Яка засуха, зебіле? Вже тиждень бризнути поле не можемо, через постійні дощі, навіть трактор грузне. Скоро терміни вийдуть, а дощі не припиняються. Засуха в голові твоїй.
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27.05.2020 12:03 Відповісти
В Київські області, поряд з "відомим" Кагарлицьким районом за два місяці (квітень, травень) випало аж 40 мм опадів. І це після тотальної минулорічної засухи і безсніжної зими! Як тільки підніметься жара, земля пересохне в одну мить, в результаті в колосках може не сформуватись зерно! От тоді й посвистиш...
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27.05.2020 12:30 Відповісти
Ты хоть погоду глянь, прежде чем трындеть. Всю Киевскую обл прямо сейчас заливает дождем. Понабирают идиотов, они сначала коменты пишут, потом в квартале выступают, а потом нами руководят.
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27.05.2020 13:00 Відповісти
Я сижу в Киевской области на даче и у меня стоит мерная посуда, поэтому у НАС выпало 40мм, может в других местах и больше, а нас 40мм!
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27.05.2020 18:40 Відповісти
40 мм, это 400 тонн воды на гектар осадков. Учите матчасть! и Физику с математикой. Фермеры не доделанные. Засуха в мозгах у вас.
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27.05.2020 19:07 Відповісти
Если-бы в земле был запас весенних талых вод, то всё бы было нормально. проблема в том что земля на глубине пересохшая и при подъеме температуры сразу же возникнет дефицит влаги. В прошлом году, в колодце, в два раза понизился уровень водоносного горизонта, и за осень-зиму-весну не восстановился. Хотя раньше восстанавливался, и настолько низко ещё не падал!
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27.05.2020 22:30 Відповісти
Пшеницю сіють переважно восени, ярова значно поступається врожайністю порівняно з озимою!
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27.05.2020 12:22 Відповісти
для Украины хватит с головой 20 млн. зерновых,
в прошлом году собрали 92 млн. тонн зерновых, масляничных и зернобобовых
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27.05.2020 14:01 Відповісти
Если с середины июля, месяц непрерывно будут идти дожди, (а такое бывало) мы нихрена не соберём, зерно просто прорастет в колосках, поэтому нужно иметь переходные запасы. А их нет!
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27.05.2020 18:46 Відповісти
о! пашло-пайєхало - ніхто і не сумнівався
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26.05.2020 18:34 Відповісти
Пшеницу продадут, как и маски,а почему бы и нет,тонны масок продали и реакция гаранта нулевая,так ,что ждем поставки пшеницы в качестве гуманитарки в 2021 году из Китая и торжественной встречи грузовой поставки ., главным слугою.
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26.05.2020 18:53 Відповісти
В чем проблема? Зерна производится в разы больше чем потребляется в Украине. Если Украина хочет иметь необходимый запас делает закупки в госрезерв и все. Почему кипишь на ровном месте. У нас зерна дофига! Кому нужно чтобы обвалить экспорт и приток валюты в Украину? Какие идиоты раздувают истерию на ровном месте?
Ещё раз мы фермеры в Украине производят в несколько раз больше чем потребляет Украина! Услышали? Так какого рожна кипишь? Гибридная говорите? Ну-ну...)
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26.05.2020 23:43 Відповісти
Кипишь в том, что в этом году будет неурожай и цена на зерно для внутреннего потребления взлетит вверх.
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26.05.2020 23:52 Відповісти
Госрезерв, пустой, там лежит пшеница шестого класса в количестве... аж три процента от нормы...
Для закупок новой нужны деньги, и урожай... денег нет точно, а если ещё не будет и урожая то тогда что? Соображаешь?....
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27.05.2020 12:35 Відповісти
пшеница шестого класса, это не хлеб а фуражное зерно для скота, соображаешь

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27.05.2020 14:03 Відповісти
Толи на сайте ЗН, толи на сайте ЛБ есть интервъю бывшего руководителя Госрезерва (уволенного Шмыгалем) так это его заявление о том, что там хранится шестой клас. Там просто жульничают, меняют качественное не НЕ качественное!
А еще он рассказывает что к мерному отверствию в цистерне с гочим приварили трубу, меряешь - цистерна якобы полная, а по сути пустая! Как тебе такое?...
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27.05.2020 18:52 Відповісти
цистерне с горючим
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27.05.2020 18:53 Відповісти
Ну так это же в других странах правительства заботятся о своем народе, а когда быдло ДОБРОВОЛЬНО отдает свою страну на разграбление инородцам, то чего еще ждать? Что "богоизбранных" пархатых нацистов будет заботить сколько стоит хлеб или мясо для гоев?
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26.05.2020 23:50 Відповісти
Потребление зерна в день на душу (в кг) населения из госфондов -1,6 кг ,те 600 кг в год,а в Швеции -1200 кг
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27.05.2020 03:44 Відповісти
Так это хорошо или плохо?
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27.05.2020 11:11 Відповісти
какаяразница
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27.05.2020 11:26 Відповісти
1,6 кг в день хлеба ты съешь?
какой Швед съест 3,2 кг мучного в день и так каждый день?
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27.05.2020 14:07 Відповісти
Из украинцев под любыми предлогами (и если придётся, насильно) выкачивали, выкачивают и будут выкачивать жизнь, потому что мало кто, даже в окопах, по-настоящему сопротивляется: с готовностью к борьбе по всем фронтам, включая, и прежде всего, своё сознание, восприятие реальности, мысли, желания. см. "Энергия" - http://maidanfire.blogspot.com/2018/03/blog-post.html
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27.05.2020 09:31 Відповісти
Минэкономики не планирует ограничивать экспорт пшеницы из Украины в 2019/2020 маркетинговом году (МГ, июль-июнь), несмотря на достижение установленного в меморандуме с агроэкспортерами предельного угровня Источник: https://biz.censor.net/n3198104

Бачу Зе дебіли у владі мають намір продати стратегичний запас зерна України і підняти ціни на хліб ще восени. Це буде їх остання пісня
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27.05.2020 11:44 Відповісти
Немає стратегічного запасу! Держрезерв пустий, останню, передвиборчу! закупку, туди робила Тимошенко в 2010 р у вигляді масок на лице морди...
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27.05.2020 12:39 Відповісти
ознайомтесь, оскільки емоції та цифри- це різне... http://www.gosrezerv.gov.ua/reserv/control/uk/publish/article?art_id=179329&cat_id=97590 Річний план закупівель Державного агентства резерву України на 2019 рік (зі змінами від 23.09.2019)
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27.05.2020 13:35 Відповісти
Планувать і купить,- це дві великі різниці! Де там написано що купили? Там написано що збираються. І нарешті; для сорока-мільйонної країни то капля в морі.
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27.05.2020 18:58 Відповісти
я там не працюю та розслідуваннями не займаюсь... Надав вам загально-доступну інфу, щоб заперечити, а далі вже самі. До речі, велике та змістовне інтерв'ю від керівника держрезерву, декілька місяців тому ви теж читали, бо звідти про маски?
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27.05.2020 20:17 Відповісти
На днях, чи то на сайті ЗН, чи то ЛБ було інтерв"ю колишнього керівника держрезерву де він розповів багато цікавого, і про залежану пшеницю шостого класу, і про те що до мірного отвору цистерни з паливом, приварили трубу, міряєш, цистерна повна, стукаєш порожня...
Немає там толком ні ніфіга, все розграбовано з наскирдованого в Радянському Союзі, дрібниці залишились.
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27.05.2020 22:40 Відповісти

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