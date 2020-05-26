Нацбанк начнет поэтапное возвращение к стандартному режиму работы с 1 июня

Национальный банк Украины с 1 июня начнет поэтапное возвращение служащих к стандартному режиму работы с соблюдением карантинных мер безопасности.

Об этом сообщили Интерфакс-Украина в пресс-службе регулятора 26 мая, передает БизнесЦензор.

"С 1 июня 2020 года начнется поэтапное возвращение работников Нацбанка к стандартному режиму работы – с соблюдением условий размещения служащих в соответствии с требованиями Кабинета министров (не более одного человека на 10 кв. м, расстояние между работниками – не менее 2 м, обязательное ношение защитной маски и так далее)", – сообщили в НБУ.

В пресс-службе Нацбанка также отметили, что банковская система во время карантина работала преимущественно в штатном режиме, и НБУ не вводил никаких ограничений ни на работу банков, ни на проведение ими операций.

"В то же время Нацбанк внимательно следит за ситуацией в банковском секторе, в частности, связанной с работой в условиях распространения коронавирусной инфекции в Украине, и в случае необходимости готов предоставлять банкам необходимую помощь и разъяснения", – уточнили в Нацбанке.