Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа в 20 раз

Министерство финансов на состоявшемся во вторник, 26 мая, аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 1,04 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает БизнесЦензор.

На аукционах инвесторам были предложены номинированные в национальной валюте ценные бумаги со сроком обращения 3, 6, 9 и 12 месяцев.

В итоге трехмесячные ОВГЗ были размещены на 500 млн грн при спросе 1,34 млрд грн, 6-месячные – на 208,99 млн грн при спросе 228,99 млн грн, годичные – на 347,82 млн грн при спросе 1,25 млрд грн. По 9-месячным бумагам аукцион не состоялся, хотя покупатели подали заявки на 1,23 млрд грн.

Средневзвешенная ставка доходности по трехмесячным ОВГЗ составила 10,19% (снижение на 31 базисный пункт), а по шестимесячным – 10,33% (снижение на 45 б.п.).

"При этом, Минфин не удовлетворил спрос по ставкам более высоким, чем на прошлом аукционе, по 9-месячным и 12-месячным ОВГЗ, оставив неизменными ставки доходности по годовым ОВГЗ и привлекая при этом 314 млн гривен", – отмечается в сообщении Минфина.

Как сообщалось, Министерство финансов на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 19 мая привлекло в бюджет 21,2 млрд грн, снизив ставки. В том числе были размещены ОВГЗ в долларе США со сроком погашения 7 месяцев на сумму $368,81 млн под 3,39% годовых. При этом впервые с начала марта были размещены облигации в гривне со сроком обращения больше 6 месяцев.

Министр финансов Сергей Марченко надеется увеличить продажу ОВГЗ для финансирования дефицита госбюджета украинским банкам благодаря долгосрочным кредитам рефинансирования НБУ. С начала марта банки уже увеличили свой портфель ОВГЗ на 70 миллиардов.