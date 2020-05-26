Fitch ухудшил прогноз падения мировой экономики до 4,6%

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП в текущем году до 4,6% по сравнению с ожидавшимся в конце апреля снижением на 3,9%.

Об этом сообщается в докладе Global Economic Outlook (GEO), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как ожидается, ВВП еврозоны снизится в этом году на 8,2% (ранее - на 7%).

Оценки изменения объемов экономик Китая, США, Японии, Австралии, Южной Кореи и ЮАР остались на прежнем уровне. Ожидается, что ВВП Китая увеличится на 0,7%, американская экономика упадет на 5,6% и японская - на 5%.

Снижение ВВП России пересмотрено до 5% с ранее предполагавшихся 3,3%, Бразилии - до 6% с 4%.