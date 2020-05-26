Fitch ухудшил прогноз падения мировой экономики до 4,6%
Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП в текущем году до 4,6% по сравнению с ожидавшимся в конце апреля снижением на 3,9%.
Об этом сообщается в докладе Global Economic Outlook (GEO), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как ожидается, ВВП еврозоны снизится в этом году на 8,2% (ранее - на 7%).
Оценки изменения объемов экономик Китая, США, Японии, Австралии, Южной Кореи и ЮАР остались на прежнем уровне. Ожидается, что ВВП Китая увеличится на 0,7%, американская экономика упадет на 5,6% и японская - на 5%.
Снижение ВВП России пересмотрено до 5% с ранее предполагавшихся 3,3%, Бразилии - до 6% с 4%.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль