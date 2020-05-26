Минздрав разрешил возобновить проведение футбольных матчей с 30 мая

Министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что Минздрав разрешил возобновить футбольные матчи Украинской премьер-лиги и Кубка Украины с 30 мая.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава "Украинской ассоциации футбола", бывший народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Андрей Павелко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Большой футбол возвращается в Украину! Только общался с министром здравоохранения Максимом Степановым, который подтвердил, что Минздрав разрешил проведение матчей УПЛ и Кубка Украины, начиная с 30 мая", – сообщил Павелко.

Глава УАФ призвал членов Исполкома Украинской ассоциации футбола поддержать решение о возобновлении чемпионата и Кубка Украины с 30 мая и утвердить календарь соревнований.

Как сообщалось, в июне 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) начали расследование возможных злоупотреблений должностных лиц при закупках за счет государственного бюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием в отношении бывшего президента Федерации футбола Украины, экс-народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрея Павелко и еще нескольких госслужащих.

В конце 2017 года СМИ сообщали, что менее чем за месяц "ФФУ Продакшн" выиграла большую часть из 300 тендеров по закупке искусственных футбольных полей, проводившихся без открытых аукционов. При этом на счетах офшорной фирмы осело более $1,5 млн международного кредита, полученного ФФУ на строительство завода по производству искусственного покрытия для футбольных полей "ФФУ Продакшн" вследствие того, что оборудование для него закупалось через офшорную прокладку в ОАЭ с наценкой в 20%.