Нацбанк упростил покупку банков

Национальный банк Украины упростил подходы к мониторингу финансового состояния юридических лиц и имущественного положения физических лиц-владельцев существенного участия в банке.

Соответствующие изменения содержит постановление правления НБУ №66 от 25 мая, которое вступает в силу с 27 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Этим документом Нацбанк также уточнил порядок согласования руководителей банков и информирования об открытии обособленного подразделения.

НБУ также уменьшил объем информации, которую ежегодно должен предоставлять владелец существенного участия.

Отныне для удовлетворительного финансового/имущественного положения определены следующие критерии:

для юридических лиц – отсутствие признаков неудовлетворительного финансового состояния;

для физических лиц – платежеспособность (в соответствии с обновленными подходов к оценке).

Владелец существенного участия ежегодно до 1 февраля будет подавать письменное заверение об отсутствии оснований для ухудшения имущественного положения/признаков неудовлетворительного финансового состояния, которые должны отвечать требованиям, предусмотренным положением о лицензировании банков.

Таким образом, уже в 2020 году владельцы существенного участия в банках не будут подавать предусмотренные положением документы в пределах их ежегодной оценки финансового/имущественного положения.

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Национальный банк также разработал формы документов для расчета размера собственных средств и анализа финансового состояния юридического лица, проводимых аудитором или консультантом. Также обновлены приложения к положению и пояснения к ним, что будет способствовать упрощению работы заявителей с соответствующими документами.

Кроме того, Национальный банк обновил методику оценки финансового/имущественного состояния владельцев существенного участия. НБУ также уточнил порядок согласования руководителей банка и руководителя подразделения внутреннего аудита.

"Если ранее Национальный банк уже согласовал кандидатуру руководителя банка/руководителя подразделения внутреннего аудита на равнозначные должности в том же или другом банке и с даты сдачи теста прошло не более одного года, то тестирование может не осуществляться. Если кандидату было отказано в согласовании на должность руководителя банка/руководителя подразделения внутреннего аудита по результатам проведенного тестирования, повторное назначение на должность в этом или другом банке возможно не ранее, чем через шесть месяцев", – уточнили в НБУ.

Национальный банк также уточнил порядок информирования банком об открытии обособленного подразделения и сократил перечень необходимых для этого документов. Теперь банкам нужно подавать регулятору экономическое обоснование открытия обособленного подразделения.