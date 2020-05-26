"Укрзализныця" экстренно уволила директора по развитию бизнеса

Директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев уволен с занимаемой должности.

Об этом сообщает пресс-служба железнодорожной компании, передает БизнесЦензор.

"Правление АО "Укрзализныця" считает, что все сотрудники компании должны соблюдать кодекс этики и семейных ценностей. Сообщаем, что на данный момент Андрей Рязанцев не является работником АО "Укрзализныця", – отмечается в сообщении.

При этом и.о. члена правления "Укрзализныци", директор по инфраструктуре Роман Веприцкий в комментарии Интерфакс-Украина заявил, что не знает о решении уволить Рязанцева, а сам Рязанцев во вторник присутствовал на производственном совещании.

Ранее в интернете появилось видео, на котором человек, похожий на Рязанцева, бьет женщину.

В июне 2019 года "Укрзализныця" перевела директора по финансам и экономике Андрея Рязанцева на должность директора по развитию бизнеса.