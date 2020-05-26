БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
797 0

В Украине зарегистрировали дочернюю компанию американской Apple

В Украине зарегистрировали дочернюю компанию американской Apple

В Украине зарегистрировано ООО "Эппл Украина", бенефициаром которого указана американская корпорация Apple Inc.

Об этом свидетельствуют данные государственного реестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, передает БизнесЦензор.

Датой регистрации указано 15 апреля. В качестве юридического адреса компании указан адрес IQ Business Center, директор компании является Роман Гуменюк.

Как отмечает отраслевое издание ain.ua, в Apple пока официально не подтвердили открытие дочерней компании в Украине. Однако по словам одного из источников издания, украинская компания действительно открывается американской Apple.

По словам источника на рынке, открытие юрлица Apple в Украине – однозначно важно: "Скорее всего, сами заниматься дистрибуцией продуктов они не будут: это долгий сложный процесс. Но могут авторизировать еще несколько других поставщиков легальной продукции в страну. Плюс –запустить больше локализированных сервисов. В любом случае, юридическое присутствие – важный знак для рынка".

По данным издания, объявление о старте работы подразделения Apple в Украине может состояться уже этим летом.

Автор: 

Apple (617) реєстр (563)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 