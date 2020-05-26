В Украине зарегистрировали дочернюю компанию американской Apple

В Украине зарегистрировано ООО "Эппл Украина", бенефициаром которого указана американская корпорация Apple Inc.

Об этом свидетельствуют данные государственного реестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, передает БизнесЦензор.

Датой регистрации указано 15 апреля. В качестве юридического адреса компании указан адрес IQ Business Center, директор компании является Роман Гуменюк.

Как отмечает отраслевое издание ain.ua, в Apple пока официально не подтвердили открытие дочерней компании в Украине. Однако по словам одного из источников издания, украинская компания действительно открывается американской Apple.

По словам источника на рынке, открытие юрлица Apple в Украине – однозначно важно: "Скорее всего, сами заниматься дистрибуцией продуктов они не будут: это долгий сложный процесс. Но могут авторизировать еще несколько других поставщиков легальной продукции в страну. Плюс –запустить больше локализированных сервисов. В любом случае, юридическое присутствие – важный знак для рынка".

По данным издания, объявление о старте работы подразделения Apple в Украине может состояться уже этим летом.