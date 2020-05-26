Нацбанк разрешит небанковским учреждениям делегировать полномочия по приему наличных

Национальный банк Украины планирует разрешить небанковским финансовым учреждениям передавать друг другу свои полномочия по осуществлению операций по приему наличных, заключив между собой соответствующий договор.

Соответствующая норма содержится в проекте постановления правления Национального банка, которое обнародовано для обсуждения, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Речь идет о небанковских финансовых учреждениях, имеющих лицензию Национального банка на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов и которые являются платежными организациями и/или участниками платежной системы.

"Такое нововведение в порядок осуществления операций по приему наличных в гривне для дальнейшего ее перевода позволит компаниям расширить сферу бизнес-деятельности, а потребителям – выбирать удобные для них пункты обслуживания", – отмечается в сообщенрии.

Замечания и предложения к проекту принимаются до 26 июня 2020 года на почтовый и электронные адреса Национального банка Украины.