ЕИБ выделил "Укрпоште" 30 миллионов евро на модернизацию сети

Европейский инвестиционный банк предоставит финансирование в размере на 30 млн евро на модернизацию логистической сети "Укрпошты", включая инвестиции в новые сортировочные узлы и склады, а также инвестиции в соответствующую IТ-инфраструктуру.

Соответствующий проект совет директоров одобрил 15 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Инвестиции помогут обеспечить качество универсального почтового обслуживания для предприятий и потребителей по доступным ценам. Кроме того, инвестиции позволят усовершенствовать почтовые и логистические системы "Укрпошты" для удовлетворения потребностей внутренних и международных цепочек поставок", – отмечается в комментарии банка.

ЕИБ также указывает, что эта операция покрывается гарантией политического риска Евросоюза для кредитов ЕИБ за пределами ЕС.

Общая стоимость этого проекта составляет примерно 62 млн евро, однако другие источники софинансирования ЕИБ не уточняет.

Как сообщалось, согласно финплану "Укрпошта" планирует привлечь в 2020 году кредитные ресурсы в Европейском банке реконструкции и развития и в ЕИБ на сумму 1,722 млрд грн под реализацию проектов "Сельское отделение" и "Логистическая сеть", но уплата процентов по ним не планируется в 2020 году по условиям кредитного договора.

"Укрпошта" в 2020 году планирует запустить передвижные отделения в пяти областях, а до 2024 года – выйти на прибыль более 1 млрд грн.

"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на неконтролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.