"Укргидроэнерго" доплатит 3 миллиарда за достройку первой очереди Днепровской ГЭС

ПАО "Укргидроэнерго" 22 мая заказало Консорциуму "Научно-производственное объединение "Укргидроэнергострой" завершение строительства первой очереди Днестровской ГАЭС за 2,96 млрд грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, первую очередь станции в составе трех гидроагрегатов должны достроить до конца 2022 года.

Итоговые сведения ресурсов и сметы не опубликованы, что не позволяет сравнить цены материалов и оборудования с рыночными на предмет возможного завышения.

Договором предусмотрен аванс до 50% от стоимости материалов и изделий, необходимых для строительства.

Дополнительную закупку у предыдущего подрядчика провели по переговорной процедуре для совместимости с выполненными работами. В 2016 году "Укргидроэнергострой" выиграл торги на строительство первой очереди за 3,83 млрд грн, а в 2017 году без торгов получил подряд по второй очереди на 2,48 млрд грн.

Заказчик пояснил применение переговорной процедуры тем, что замена подрядчика сделает невозможным одновременное выполнение совместных и связанных работ по первой и второй очереди, что может ухудшить качество работ и замедлить их выполнение, так как строительную площадку невозможно разделить на две очереди. Кроме того, управление, контроль и защита гидроагрегатов №1-3 (первая очередь) и гидроагрегата №4 (вторая очередь) обеспечивается единой системой.

Дополнительные работы понадобились после корректировки проекта в части мер безопасности незавершенных строительных сооружений и зданий. Количество зданий и сооружений не выросло, однако изменился состав и объемы работ, увеличилась сметная стоимость работ из-за изменения государственных строительных норм и механизма расчета размера сметной заработной платы. Кроме того, проектировщик перечислил средства на покрытие инфляции и рисков.

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ООО "Будмонтажсервис I" обжаловало применение переговорной процедуры в АМКУ. По мнению жалобщика, под дополнительную закупку работ у того же подрядчика замаскировали увеличения суммы договора на выполнение ранее заказанных работ.

Причем все работы, которые, по утверждению заказчика, может выполнить только "Укргидроэнергострой", фактически выполняют его субподрядчики. В том числе сам жалобщик "Будмонтажсервис 1", а также ООО "Альянс", УК "Маяк", Тоннельный отряд №7 ПАО "Киевметрострой", ООО "Юнитрейд Лтд", ООО "Променергобудсервис" и ООО "Энергетически-дорожное строительство".

Однако админколегия АМКУ поддержала заказчика, который подал протокол заседания своего научно-технического совета, вывод ТТП Украины и письма Национального университета водного хозяйства и природопользования и проектировщика ПАО "Укргидропроект".

Сейчас "Укргидроэнергострой" возглавляет Валентина Зимина, а ее заместителем является Вячеслав Павловский, который в 2008 году занимал эту должность в ООО "Энергопром". Учредителями консорциума является ОАО "Днепр-Спецгидроэнергомонтаж", ООО "Научно-техническая компания Энпасэлектро", ЗАО "Метрострой", ООО "ШДСУ" и ООО "Интергидробуд".

Наибольшей долей уставного капитала "НТК Энпасэлектро" владеет Юрий Бондаренко – экс-директор консорциума.

Пакет в 25% акций "Метростроя" принадлежит Олегу Токареву –председателю наблюдательного совета ПАО "Киевметрострой". Еще 15% владеет доминиканская компания "T&A Industries Ltd", которая также владеет 8% акций "Киевметростроя".

Основными акционерами "Днепр-СГЕМ" является Александр Коростылев и Юрий и Михаил Ковалевы, а раньше им было российское ОАО "ОТЧПТ "Спецгидроэнергомонтаж".

"Интергидробуд" принадлежит Александру Бартюку, Константину Бичковскому и Людмиле Ратушной, а "ШДСУ" – Татьяне Алексейчук, Артуру Антоненко и Лесе Олексюк.

Напомним, "Укргидроэнерго" с 2011 года возглавляет Игорь Сирота.