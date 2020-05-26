Словения ввела двухнедельный карантин для иностранцев

Словения изменила правила въезда на свою территорию, введя 14-дневный карантин для иностранных граждан, но с некоторыми исключениями.

Об этом сообщает Европейская правда, передает БизнесЦензор.

Новые правила предусматривают, что граждане стран ЕС и третьих стран должны отбыть 14-дневный карантин.

В то же время из этого правила есть ряд исключений:

для лиц, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в Словении;

для граждан ЕС, которые ездят на работу в Словению, посещают близких родственников, едут на лечение, имеют забронированное жилье или собственность на недвижимость на территории Словении;

для дипломатов или тех, кто едет транзитом.

Кроме того, правительство составляет список "безопасных" кран на основе оценки Национального института общественного здоровья и сообщения Министерства внутренних дел о двусторонних технических соглашениях с отдельными странами. Для их граждан карантин не будет обязательным.

Пока в этот перечень включена только Хорватия, но в дальнейшем он может расширяться.

По данным органов здравоохранения, 25 мая в стране не зарегистрировали ни одного нового случая коронавируса. В то же время один больной умер. С начала эпидемии в стране зарегистрировали 1469 случаев заболевания коронавирусом и 108 смертей.