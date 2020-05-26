СБУ получила разрешение на строительство жилого дома в центре Киева. ФОТО

Департамент градостроительства и архитектуры КГГА 20 марта выдал Службе безопасности Украины градостроительные условия и ограничения для реконструкции общежития под жилой дом (корректировка) по адресу: Лабораторный переулок, 6, в Печерском районе Киева.

Предельная высота объекта здания в предоставленных ГУО определена не выше 27 м, что соответствует ограничениям для центрального исторического ареала столицы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Окончательная высота будет утверждена проектной документацией. Строительство запланировано на участке площадью 0,22 га.

Проект жилого дома застройщику рекомендовано предоставить на рассмотрение научно-методического совета Минкультуры, а также получить заключение по этой проектной документации от соответствующих уполномоченных органов охраны культурного наследия.

Как указано в ГУО, участок расположен на оползнеопасных территориях, при проектировании здания необходимо предусмотреть меры, направленные на защиту территории от оползней и сохранение зданий и сооружений.

Также проектирование необходимо вести с учетом норм обеспеченности местами в общеобразовательных учреждениях и объектами социальной сферы. А строительство вести с сохранением инсоляции и освещенности соседних домов.

Как отмечает издание, это уже второй общежитие, которое СБУ реконструирует с помощью инвестора под жилье.

Первое общежитие под жилой комплекс площадью 24 тыс. кв. м с 2003 года по договору с Национальной академией СБУ реконструировало ООО "Будова-Центр-1", владельцами которого является Владимир Пидгирняк, Квитана Пидгирняк и Нэлина Прудкая. Сейчас этот комплекс введен в эксплуатацию.

Однако, по данным "Зеркала недели", работники СБУ квартир в нем фактически не получили, хотя по договору фирма и СБУ должны были получить в указанном комплексе по 50% жилья.

При этом о построенный в Лабораторном переулке, 6 жилой комплекс имеет дома от 18 до 25 этажей, что является нарушением Генплана Киев, поскольку это центральный исторический ареал, где высота зданий должна быть не выше 27 метров, то есть около 9 этажей.