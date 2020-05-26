Буславец заинтересовалась опытом Великобритании в реформировании угольной отрасли
Украина интересуется опытом Великобритании в реформировании угольной отрасли.
Об этом и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславець заявила в ходе видеоконференции с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.
Мелинда Симмонс заверила, что ее страна готова предоставить Украине необходимую помощь в этом направлении.
Стороны также обсудили ситуацию в энергетической сфере и направления сотрудничества.
В частности, Буславец рассказала о вызовах, которые сегодня стоят перед украинской энергетикой, а также о мерах, которые реализуются в рамках работы Антикризисного энергетического штаба для того, чтобы стабилизировать ситуацию.
Напомним, реформа угольной отрасли под руководством премьер-министра Маргарет Тетчер ознаменовалась закрытием большинства нерентабельных шахт и увольнением шахтеров.
В частности, если в начале премьерства "железной леди" в Соединенном Королевстве работало 230 тысяч шахтеров, в конце – только 57 тысяч. Сейчас в стране осталось меньше шести шахт.
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