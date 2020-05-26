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Буславец заинтересовалась опытом Великобритании в реформировании угольной отрасли

Буславец заинтересовалась опытом Великобритании в реформировании угольной отрасли

Украина интересуется опытом Великобритании в реформировании угольной отрасли.

Об этом и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславець заявила в ходе видеоконференции с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

Мелинда Симмонс заверила, что ее страна готова предоставить Украине необходимую помощь в этом направлении.

Стороны также обсудили ситуацию в энергетической сфере и направления сотрудничества.

В частности, Буславец рассказала о вызовах, которые сегодня стоят перед украинской энергетикой, а также о мерах, которые реализуются в рамках работы Антикризисного энергетического штаба для того, чтобы стабилизировать ситуацию.

Напомним, реформа угольной отрасли под руководством премьер-министра Маргарет Тетчер ознаменовалась закрытием большинства нерентабельных шахт и увольнением шахтеров.

В частности, если в начале премьерства "железной леди" в Соединенном Королевстве работало 230 тысяч шахтеров, в конце – только 57 тысяч. Сейчас в стране осталось меньше шести шахт.

Автор: 

Велика Британія (1198) шахта (393) шахтарі (290) вугілля (1895) Міністерство енергетики та захисту довкілля (24) Буславець Ольга (78)


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Хех... А Ахметов ей даст свои шахты закрыть? Тэтчер на всех плевала и доказала что она поступила жестко и правильно. Но до Железной леди этой леди увы... Но желание хорошее.
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26.05.2020 21:07 Відповісти
В частности, Буславец рассказала о вызовах, которые сегодня стоят перед украинской энергетикой\\\\\\\\\\\\ Эти "вызовы" созданы искусственно в 2018г,принятием дебильно-деверсионных антиконституционных (ст13) "рознично-рыночных" законов ,которыми в прекрасно работающую отрасль-основу энергетики насильно были введены паразитические прокладки-АО,ООО и пр "Рога с копытами",в качестве "мин замедленного действия", под традиционные АЭС,ГЭС и ТЭЦ,,разрушительные результаты их бурной деятельности мы все наблюдаем. Гос.регулирование балансов отдано на откуп "эффективным частным собственникам",которые за 30 лет уже угробили экономику Украины,и за 2 года подготовили к краху энергетику,основу экономики,в тесном союзе с "альтернативно-зелеными" негодяями,которым выделили на "харчевание" 60 млрд грн ,за счет тех же атомщиков. Т.Е "Если мочиться мимо унитаза,то в туалете наступит "разруха". Вывод проф. Преображенского на 100% подходит и к нашему случаю. "Разруха не в клозетах.а в головах"-принявших эти законы,направленные на разрушение энергетического сектора,из-за которых мы "маем то что маем". Что касается угольной отрасли- этой "курицы несущей золотые яйца", учитывая что доля угля в мировом энергобалансе составляет 41% и это ценнейшее сырье не только для энергетики,металлургии,химической отрасли ,то целенаправленное банкротство отрасли выглядит очень забавно и ничем не оправдано.Это как отдай жену дяде ...... Всем добра. .Источник: https://biz.censor.net/n3198167
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27.05.2020 03:56 Відповісти

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