Посол США в Германии анонсировал новые санкции против "Северного потока-2"

США готовы ввести новые санкции против газопровода "Северный поток - 2", заявил американский посол в Германии Ричард Гренелл.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

По его словам, законопроект "может быть принят быстро, несмотря на избирательную кампанию" в США. Дальнейшие штрафные меры "находят поддержку среди всех партий", подчеркнул дипломат.

Посол не уточнил, в чем будут состоять возможные санкции. По версии СМИ, речь может идти о ограничивающих мерах против фирм, которые обслуживают газопровод, или компаний, которые будут принимать российский газ.

Кроме того, Гренелл призвал федеральное правительство ФРГ переосмыслить свою политику в отношении России. Германии следует "прекратить кормить зверя", в то время как НАТО не получает достаточную финансовую поддержку от немецкой стороны, отметил посол.

Работы по строительству "Северного потока-2" на сегодня приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, которые вступили в силу в декабря 2019 года и предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты для представителей этих компаний, а также замораживание любых активов на территории страны.

После этого глава Минэнерго России Александр Новак заверил, что строительство газопровода будет завершено до конца 2020 года и указал, что для окончания строительства можно задействовать судно "Академик Черский". В начале мая судно, принадлежащее дочерней компании "Газпрома", встало на якорь в акватории немецкого порта Мукран.