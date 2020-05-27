"Укрзализныця" создала отдельный филиал для управления вокзалами

Правление АО "Укрзализныця" приняло решение о создании 1 июля отдельного филиала - "Вокзальная компания".

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Главная цель филиала - сделать вокзалы эффективными и вывести их на безубыточный уровень, сообщил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политики АО "Укрзализныця" Антон Саболевский.

По его словам, такое решение вызвано необходимостью усовершенствования системы управления вокзалами, повышения эффективности их деятельности, в частности, за счет минимизации дублирующих функций.

Реорганизацию вокзального хозяйства планируется провести в два этапа: сначала в филиал будут переданы вокзалы, которые сейчас находятся в управлении филиала "Пассажирская компания".

На втором этапе будут переданы вокзалы 1-3 классов, после чего, с целью оптимизации структуры управления, планируется определить 14 базовых вокзалов, благодаря чему планируется централизовать финансовые, кадровые, юридические и другие функции.

Персонал для нового филиала будет оформлен путем перевода из других подразделений "Пассажирская компания", "Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений", региональных филиалов.

Саболевский отметил, что подобная система заимствована у немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn.

На балансе АО "Укрзализныця" находится 106 вокзалов, 75 из которых находятся на балансе филиала "Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений", 21 - филиала "Пассажирская компания", 10 - региональных филиалов.