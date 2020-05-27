В Украине за сутки зафиксировано больше 300 новых случаев коронавируса
В Украине зафиксировано 21 905 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.
Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.
"По состоянию на 9:00 27 мая в Украине 21905 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 658 летальных, 7995 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 321 новый случай", - сообщает министерство.
По состоянию на утро 27 поступило 924 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 54 тысячи 885 сообщений о подозрении на COVID-19.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 932 случая;
- Волынская область - 814 случаев;
- Днепропетровская область - 905 случаев;
- Донецкая область - 155 случаев;
- Житомирская область - 660 случаев;
- Закарпатская область - 1104 случая;
- Запорожская область - 420 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1327 случаев;
- Кировоградская область - 489 случаев;
- Киев - 2739 случаев;
- Киевская область - 1474 случая;
- Львовская область - 1443 случая;
- Луганская область - 45 случаев;
- Николаевская область - 281 случай;
- Одесская область - 853 случая;
- Полтавская область - 267 случаев;
- Ровенская область - 1514 случаев;
- Сумская область - 166 случаев;
- Тернопольская область - 1126 случаев;
- Харьковская область - 959 случаев;
- Херсонская область - 177 случаев;
- Хмельницкая область - 381 случай;
- Черновицкая область - 3144 случая;
- Черкасская область - 393 случая;
- Черниговская область - 137 случаев.
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