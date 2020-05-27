Газовая компания Regal Petroleum Новинского сменит название

Британская нефтегазовая компания Regal Petroleum plc. с активами в Украине будет переименована на Enwell Energy plc.

Согласно размещенному на сайте Лондонской фондовой биржи пресс-релизу, изменение названия вступит в силу после регистрации и выдачи нового свидетельства в Регистрационной палате, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Мажоритарным акционером Regal с долей 82,65% является Pelidona Services Limited (Кипр) из группы "Смарт-холдинг" Вадима Новинского. Еще 6,95% акций принадлежит Pope Asset Management.

Кроме Regal Petroleum нефтегазовое направление "Смарт-холдинга" представлено компаниями ЧАО "Укргазвыдобуток", ООО "Пром-Энерго Продукт" и ООО "Аркона Газ-Энергия".