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Минздрав планирует хранить запасы средств индивидуальной защиты на базе больниц

Минздрав планирует хранить запасы средств индивидуальной защиты на базе больниц

Министерство здравоохранения Украины планирует на базе больниц создать государственный резерв средств индивидуальной защиты (СИЗ), сообщил министр Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"У нас сформирована соответствующая концепция, каким образом мы будем наполнять госрезерв. Мы считаем, что в будущем нельзя допускать такую ситуацию, которая у нас была в начале эпидемии, когда не было ни СИЗ, ни других вещей, необходимых во время эпидемии. И мы полагает, что тут необходимо внести изменения – все эти запасы должны находиться не где-то на центральном уровне, а непосредственно в больницах, медучреждениях, которые нуждаются в СИЗ", - сказал он.

"Сейчас разрабатывается соответствующий механизм, как мы будем это обеспечивать. Уже проведены предварительные расчеты, какое количество денег необходимо будет потратить на создание такого резерва", - добавил Степанов.

МОЗ (1441) Степанов Максим (182)


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