ЕБРР запустил курсы по антикризисному управлению для малых предприятий

Европейский банк реконструкции и развития запускает бесплатную онлайн-площадку для обучения и консультаций в 30 странах для микро-, малых и средних предприятий (ММСП) по управлению финансовыми ресурсами, а также о работе с с клиентами и управлению персоналом во время "коронакризиса".

Как передает БизнесЦензор, об этом старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Программа ЕБРР "Полезные ноу-хау во время кризиса" представляет собой единый учебный ресурс, на котором предприниматели могут получить практическую помощь, в том числе учебные материалы и консультации по работе в условиях кризиса от отраслевых экспертов, а также принять участие в профессиональных дискуссионных форумах", – сказано в сообщении.

В основу программы лягут пять основных тем, в том числе подходы к работе с клиентами и поставщиками, основы финансового менеджмента, финансирование фирмы, вопросы по работе с персоналом, а также вызовы управления и лидерства.

Отмечается, что первая тема доступна к изучению уже сегодня, а остальные четыре появятся со временем.