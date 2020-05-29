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В Украине за сутки зафиксировано 429 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки зафиксировано 429 новых случаев коронавируса

В Украине зафиксировано 22 тысячи 811 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.

"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 29 мая в Украине 22811 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 679 летальных, 8934 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 429 новых случаев", - сообщает Минздрав.

По состоянию на утро 29 мая поступило 1011 сообщений о подозрений на COVID-19. Всего с начала года поступило 57 тысяч и 6 сообщений о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 957 случаев;
  • Волынская область - 863 случая;
  • Днепропетровская область - 930 случаев;
  • Донецкая область - 158 случаев;
  • Житомирская область - 694 случая;
  • Закарпатская область - 1147 случаев;
  • Запорожская область - 431 случай;
  • Ивано-Франковская область - 1360 случаев;
  • Кировоградская область - 503 случая;
  • Киев - 2849 случаев;
  • Киевская область - 1535 случаев;
  • Львовская область - 1563 случая;
  • Луганская область - 46 случаев;
  • Николаевская область - 284 случая;
  • Одесская область - 878 случаев;
  • Полтавская область - 268 случаев;
  • Ровенская область - 1628 случаев;
  • Сумская область - 167 случаев;
  • Тернопольская область - 1145 случаев;
  • Харьковская область - 1011 случаев;
  • Херсонская область - 177 случаев;
  • Хмельницкая область - 407 случаев;
  • Черновицкая область - 3259 случаев;
  • Черкасская область - 401 случай;
  • Черниговская область - 150 случаев.
карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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