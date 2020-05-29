В Украине за сутки зафиксировано 429 новых случаев коронавируса

В Украине зафиксировано 22 тысячи 811 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.

"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 29 мая в Украине 22811 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 679 летальных, 8934 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 429 новых случаев", - сообщает Минздрав.

По состоянию на утро 29 мая поступило 1011 сообщений о подозрений на COVID-19. Всего с начала года поступило 57 тысяч и 6 сообщений о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: