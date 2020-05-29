"Укрзализныця" планирует сдать в аренду все свободные помещения вокзалов

Правления "Укрзализныци" одобрило механизм распределения площадей на небольших и средних вокзалах (I-III класса) и минимальные требования к этим площадям. Речь идет, в частности, о вокзалах Чернигова, Дарницы, Шепетовки, Кременчуга.

Об этом сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, передает БизнесЦензор.

"Правление недавно приняло этот документ, соответственно, сейчас мы доводим его до всех региональных филиалов и других подразделений, которые имеют вокзалы на своем балансе. Мы даем им срок на разработку индивидуальной концепции каждого вокзала – что и где в нем будет располагаться. Так, для удобства пассажиров, небольшие вокзалы станут клиентоориентированными зонами", – добавил Юрик.

По словам Юрика, отныне на указанных вокзалах будут разделены обязательные услуги: билетные кассы, залы ожидания, санитарные узлы и тому подобное, а свободные площади смогут передаваться в аренду под размещение альтернативных объектов, например, общепита, магазинов. Чем больше общей площади будет вокзал, тем больше площадей может быть передано в аренду.

"Каждый балансодержатель вокзала подготовит концепцию своего вокзала, которую мы подробно изучим и адаптируем с точки зрения рациональности и эстетической совместимости. Если концепция будет утверждена, дальше вокзалу и балансодержателю будет разрешено передать свободные площади в аренду. Такой механизм будет внедрен впервые", – подчеркнул он.

Всего в сети "Укрзализныци" функционирует 107 вокзалов (без учета вокзалов, находящихся на оккупированной территории), в том числе внеклассных вокзалов - 15 вокзалов I класса - 8, вокзалов II класса - 37 и вокзалов III класса - 47. Класс вокзала устанавливается в зависимости от пассажирооборота, общей вокзальных помещений, обработки багажа и грузобагажа и тому подобное.