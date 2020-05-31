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В Украине будут обновлять приемные отделения в опорных больницах, – Зеленский

В Украине будут обновлять приемные отделения в опорных больницах, – Зеленский

Министерство развития общин и территорий Украины находится в полной готовности к проведению тендеров для обновления 220 приемных отделений в опорных больницах.

Об этом шла речь на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, которое состоялось под председательством главы государства с участием представителей Кабинета министров Украины и правоохранительных органов, передает БизнесЦензор.

Президент отметил, что уже сегодня ожидает список первой очереди отделений, которые будут осовременены.

"Жизнь восстанавливается, и мы должны возвращаться к тому, что обещали перед пандемией коронавируса. И без эпидемиологической ситуации украинцам нужны комфортные больницы с современным оборудованием. А сейчас – тем более. Все мы – и пациенты, и врачи – устали от физически и морально устаревших медицинских учреждений. Именно сейчас – время это менять", – подчеркнул Зеленский.

Из-за карантина перенесено открытие нового корпуса больницы "Охматдет", хотя там и закончили основные строительные работы. Министр здравоохранения Максим Степанов пообещал, что открытие можно будет осуществить в конце июля.

"Мы обещали отделение в июне. Понимаем – коронавирус и здесь испортил нам планы. Однако нужно современное отделение "Охматдета" открыть летом", – сказал президент.

Дополнительно Зеленскому сообщили, что Национальная служба здоровья Украины заключила договоры со всеми больницами, и теперь медики получат зарплаты и надбавки за работу по борьбе с коронавирусной инфекцией. Договоры не заключены лишь с несколькими медучреждениями, которые сейчас не работают, потому что находятся в стадии ремонта. Минздрав будет контролировать этот вопрос.

Также подписаны контракты на поставку средств индивидуальной защиты и оборудования, необходимого для борьбы с COVID-19. Первые закупки состоятся на следующей неделе. Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" сообщило о закупке 50 тыс. респираторов, которые сразу отправят в регионы. Также составлен график, что и когда будет закуплено.

Автор: 

лікарня (205) Зеленський Володимир (2505) Охматдит (58) ремонт (1471)


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Надо отменять медицинскую "дебило-реформу",от слова совсем,сохранив кадры-врачей,которых упорно опилкоголовые "эффективные менеджеры" хотят превратить в "продавцов услуг",воткнув паразитов - страховиков ,тех же "Рогов с копытами" в медицине.Если президент США Д.Трамп говорит-Внедренная Бараком Обамой Obamacare - это катастрофа. Очень плохая система, которая будет ликвидирована и заменена на лучшую и более дешевую программу... Сейчас медицинские страховки дорогие и ужасные, что несправедливо". Что еще не понятно,или уже США для нас не авторитет и у нас экономика позволяет платить из бюджета страховикам-паразитам сумасбродные суммы?.В Германии за "бесплатную медицину" ежемесячно вычисляется до 1000 евро с зарплат по "харчевание" страховым негодяям". Почему наши и не совсем наши отдельные бабуины (и бабуинихи) от медицины упорно проталкивают этот провальный проект,уничтожающий медицину как таковую? Ну не работает эта схема нигде в мире,почему надо развалить все у нас,эти "реформаторы" будут отвечать потом "гривней" евро" долларом за эту диверсию,когда медицина накроется медным тазом как та же экономика,энергетика,экология и многое другое,к чему прикасались рукозадые "реформаторы"?? Ликвидация санэпидстанций,с "пандемией" ничему не научила?.Да за одно это надо было со всех причастных высчитать гигантский нанесенный экономический ущерб за вредительство. Кстати материальную базу медицины все 30 лет упорно разрушали "реформаторы"- диверсанты ,всеми правдами и неправдами забирали лучшие участки в центрах городов,где "коммуняки" строили учреждения здравоохранения,а лже -"демократы" на этом месте уже понатыкали многоэтажные курятники и торговые центры,нарушая нормы Конституции Украины и элементарную порядочность.Хотя все незаконно понастроенное в дальнейшем можно будет использовать по прямому назначению-превратить снова в учреждения здравоохранения. В общем надо начинать разгребать навороченное чистить "авгиевые конюшни" и спасать то ,что еще можно спасти.А для этого надо все законодательство привести в соответствие к Основному закону- и законодательно запретить слово "реформа" в СМИ,а "реформаторов" признать вредителями по итогам их "реформ" с вычетом с них нанесенного ущерба.Так работает рынок, и "рыночные отношения". Принесла реформа + бюджету и стране-наградить.Нанесла урон- наказать. Всем добра.
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31.05.2020 15:42 Відповісти

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