В апреле продажи топлива через АЗС сократились на 14%, – Госстат

В апреле общий объем розничной реализации моторных топлив – бензинов, дизтоплива и сниженного газа – сократился на 14,1%, до 241 тыс. тонн, по сравнению с мартом 2020 года (281,1 тыс. тонн).

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные Государственной службы статистики, передает БизнесЦензор.

В частности, по данным Госстата, продажи бензинов через АЗС в апреле сократились на 11,4%, до 87,2 тыс. тонн. Розничная реализация ДТ упала на 20,7%, до 74,5 тыс. тонн. Продажи автогаза снизились на 10,4%, до 79,5 тыс. тонн.

По сравнению с апрелем 2019 года розничная реализация моторных топлив сократилась на 3%, но это сравнение менее релевантно, из-за существенного увеличения количества субъектов, которые начали попадать в статистику Госстата в конце 2019-начале 2020 года.

Крупные розничные операторы в начале карантина оценивали падение продаж на 20-30%.

Потребление топлив в промышленном сегменте в апреле 2020 года наоборот повысилось на 15%, до 459,7 тыс. тонн, по сравнению с мартом (400,4 тыс. тонн).

Промышленное потребление ДТ увеличилось на 14,9%, до 407,9 тыс. тонн, потребление бензинов сохранилось на уровне 38,2 тыс. тонн, сжиженного газа – повысилось на 4,6%, до 13,6 тыс. тонн.

В целом по стране потребление всех моторных топлив в апреле 2020 года составило 700,9 тыс. тонн (+2% к марту) из которых 482,4 тыс. тонн дизтоплива (+7%), 125,4 тыс. тонн бензинов (-3%) и 93,1 тыс. тонн сжиженного газа (-8,5%).

За четыре месяца 2020 года потребление моторных топлив, по данным Госстата, увеличилось на 10%, до 2,537 млн тонн. Этот рост в том числе объясняется увеличением количества субъектов рынка, чьи данные начали учитываться в официальной статистике.

В том числе за четыре месяца 2020 года потребление ДТ выросло на 10%, до 1,63 млн тонн, бензинов – на 3% до 518 тыс. тонн, сжиженного газа – на 24%, до 385,8 тыс. тонн.

Баланс рынка ДТ за четыре месяца 2020 года составил 2,033 млн тонн, что на 2,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года (1,99 млн тонн), автомобильных бензинов – 590 тыс. тонн (-0,4%), сжиженного газа – 591 тыс. тонн (+7,2%).

С июля 2019 гоа стартовала реформа топливного рынка, предусматривающая повышение прозрачности и усиление контроля над оборотом топлива. На первом этапе, с 1 июля 2019 года, введено обязательное лицензирование деятельности по розничной реализации топлива. С 1 апреля 2020 года вступил в силу последний этап по оборудованию нефтебаз уровнемерами-счетчиками, но сверка данных по уровнемерам и СЭАРТ отсрочена на три месяца, до 1 июля 2020 года.