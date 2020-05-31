Turkish Airlines возобновляет регулярные рейсы с 1 июня

Turkish Airlines объявила о возобновлении с 1 июня ограниченного числа регулярных рейсов по внутренним направлениям. Это произойдет на три дня раньше изначально объявленного срока.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

В первые дни авиакомпания будет выполнять только по одному перелету в день из нового аэропорта Стамбула в Анкару, Измир, Анталью, Трабзон и в обратном направлении.

Turkish Airlines планирует возобновить международные регулярные рейсы с 10 июня, однако на данный момент авиакомпания не опубликовала новое расписание полетов.

В систему бронирования по-прежнему внесены рейсы из Киева, Львова, Одессы, Херсона, Запорожья и Харькова по старому графику.

Обновленное расписание для полетов в Украину в июне на данный момент загрузили Lufthansa, Austrian Airlines и Swiss. Все три авиаперевозчика в несколько раз сократили число рейсов и планируют летать только в Киев.