Twitter разрешил создавать черновики и отложенные публикации

Социальная сеть Twitter добавила функции сохранения черновиков и отложенных публикаций в десктоп-версию. Черновики пока не синхронизируются с приложением.

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на сообщение соцсети, передает БизнесЦензор.

"Не готов отправить свой твит? Теперь на Twitter.com вы можете сохранить его как черновик или запланировать его отправку на определенное время", - говорится в сообщении.

Для того чтобы сохранить недописанный твит, нужно при выходе из окна публикации выбрать "Сохранить". Черновики сохраняются на вкладке "Неопубликованные твиты". Для отправки отложенного твита нужно в окне публикации нажать на соответствующий знак и установить дату и время отправки.

Функция отложенной публикации была доступна для бизнес-аккаунтов сервиса Ad Products с 2013 года. Также опубликовать твит в определенное время позволяли сторонние сервисы.