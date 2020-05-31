Пять областей и Киев не отвечают критериям для ослабления карантина, – Минздрав

Киев и пять областей Украины по состоянию на 31 мая не отвечают критериям для перехода на второй этап ослабления карантина.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения Украины, передает БизнесЦензор.

Как сообщает таблица анализа эпидемиологической ситуации по состоянию на 31 мая, Киев не отвечает критериям по показателю инцидентности (количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней в 100 тыс. населения), который должен быть меньше 12. Столица имеет показатель 12,2.

Также по этому показателю к смягчению карантина не готовы Волынская область (13,29), Львовская (13,38), Ривненская (25,68) и Черновицкая (35,62) области.

Вместе с тем, Донецкая область не соответствует требованиям по показателю охвата тестированием.

Как сообщалось, за прошедшие сутки субботы в Киеве подтвердили заболевание коронавирусом у 81 человека, в том числе у 11 медицинских работников.

468 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки по состоянию на утро воскресенья, 12 человек из числа ранее заболевших скончались, 227 выздоровели.